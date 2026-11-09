برخورد قاطع دادستانی ایلام با مؤسسات غیرمجاز حج و زیارت

گروه استان‌ها - دادستان مرکز استان ایلام از برخورد قاطع دستگاه قضایی با مؤسسات غیرمجاز حج و زیارت خبر داد و از شهروندان خواست پیش از ثبت‌نام، مجوز قانونی مؤسسات را از مراجع ذی‌صلاح استعلام کنند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام، «عبدالوهاب بخشنده» دادستان مرکز استان ایلام، اظهار کرد: ساماندهی فعالیت مؤسسات حج و زیارت و جلوگیری از فعالیت مؤسسات غیرمجاز از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است و با هرگونه فعالیت غیرقانونی در این حوزه بدون اغماض برخورد می‌شود.

وی افزود: برخی افراد و مؤسسات بدون داشتن مجوز قانونی اقدام به ثبت‌نام و اعزام زائران می‌کنند که این اقدامات، علاوه بر تخلف قانونی، زمینه‌ساز کلاهبرداری از شهروندان و بروز مشکلات متعدد برای زائران می‌شود و دادستانی مرکز استان با جدیت پیگیر این پرونده‌ها است.

دادستان مرکز استان ایلام تصریح کرد: مؤسسات دارای مجوز نیز باید در چارچوب مقررات و ضوابط سازمان حج و زیارت فعالیت کنند و هرگونه تخلف در حوزه ثبت‌نام، دریافت وجه، خدمات اسکان و حمل‌ونقل زائران رصد و با آن برخورد قانونی می‌شود.

بخشنده از شهروندان خواست پیش از ثبت‌نام در هر مؤسسه حج و زیارت، نسبت به اخذ مجوز قانونی آن از مراجع ذی‌صلاح اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده فعالیت مؤسسات غیرمجاز، موارد را به مراجع قضایی و سازمان حج و زیارت اطلاع دهند.