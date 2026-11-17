سه عامل اصلی واژگونی اتوبوس در محور دشتعباس ـ آبدانان اعلام شد
گروه استانها - رئیس پلیسراه انتظامی استان ایلام گفت: هیات کارشناسی سه عامل بیاحتیاطی راننده، تخلف شرکت بهرهبردار و عدم رعایت ایمنی راه را بهترتیب در واژگونی اتوبوس در محور دشتعباس ـ آبدانان مؤثر تشخیص داده است.
به گزارش خبرگزاری تابناک از استان ایلام، «کامران آرمان» فرمانده پلیس راه استان ایلام در تشریح نتایج بررسیهای تخصصی این حادثه اظهار کرد: پس از بررسیهای کارشناسی ابعاد مختلف واژگونی اتوبوس در محور دشتعباس ـ آبدانان، هیئت کارشناسی سه عامل را بهترتیب در وقوع این سانحه مؤثر دانسته است.
وی افزود: نخستین عامل، بیاحتیاطی راننده اتوبوس به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه و نقض ماده ۱۲۹ آییننامه راهنمایی و رانندگی است.
رئیس پلیسراه انتظامی استان ایلام ادامه داد: دومین عامل، تخطی شرکت راهاندازی و بهرهبرداری صنایع نفت از ضوابط و مقررات حملونقل عمومی مسافر به علت تنظیم قرارداد اجاره مغایر با مقررات برای ارائه خدمات سرویس دربستی بوده است.
وی خاطرنشان کرد: سومین عامل نیز عدم رعایت ضوابط و مقررات ایمنی راه از سوی اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان آبدانان به علت عدم نصب و بهکارگیری حفاظ طولی مناسب در حاشیه راه، از جمله نیوجرسی بتنی، گاردریل یا تپه خاکی، عنوان شده است.
سرهنگ آرمان تصریح کرد: موارد اعلامشده بر اساس نظریه هیئت کارشناسی و با استناد به مقررات مربوطه تعیین شده و هر سه عامل بهترتیب در گزارش کارشناسی مورد اشاره قرار گرفتهاند.
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