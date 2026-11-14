گروه استان‌ها - در پی واژگونی اتوبوس حامل کارکنان یکی از شرکت‌های منطقه در کیلومتر ۱۰ محور دشت‌عباس ـ مورموری، عملیات امدادرسانی با حضور گسترده نیروهای امدادی و تجهیزات سنگین در حالی ادامه دارد که شرایط جغرافیایی منطقه و ازدحام خودروهای عبوری، روند امدادرسانی به حادثه‌دیدگان را با دشواری مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام عملیات امدادرسانی به حادثه واژگونی اتوبوس حامل کارکنان یکی از شرکت‌های منطقه در کیلومتر ۱۰ محور دشت‌عباس به مورموری، با حضور گسترده نیروهای امدادی همچنان ادامه دارد.

«یونس چوبین» رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان ویژه دهلران، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در محل حادثه اظهار کرد: این حادثه در ساعات عصر امروز رخ داد و به‌دلیل شرایط توپوگرافی منطقه، پیچیدگی صحنه واژگونی و دشواری دسترسی به محل حادثه، عملیات امدادرسانی با مشکلاتی همراه شده است.





وی افزود: ازدحام خودروهای عبوری در محور نیز بر دشواری عملیات افزوده است، با این حال تمامی نیروهای امدادی با مدیریت مسئولان شهرستان و مدیریت بحران استان در محل حضور دارند و برای تسریع در روند امدادرسانی تلاش می‌کنند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان ویژه دهلران ادامه داد: با توجه به ابعاد حادثه و شرایط موجود، تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین نیز به محل اعزام شده‌اند تا زمینه تسریع در عملیات امداد و نجات فراهم شود.

وی با اشاره به انتقال تعدادی از حادثه‌دیدگان به مراکز درمانی شهرستان‌های همجوار، تصریح کرد: نیروهای امدادی با تمام توان در حال ارائه خدمات به مصدومان هستند و به‌دلیل شرایط صحنه حادثه، نمی‌توان زمان دقیقی برای پایان عملیات امدادرسانی اعلام کرد.

چوبین در ادامه با اشاره به حضور خانواده‌های نگران و تجمع برخی شهروندان در محل حادثه، از مردم خواست با رعایت نکات ایمنی و خودداری از تجمع در محدوده عملیات، مسیر تردد خودروهای امدادی را باز نگه دارند.

وی تأکید کرد: همکاری مردم و باز گذاشتن مسیر برای نیروهای امدادی، نقش مهمی در تسریع عملیات و ارائه خدمات بهتر به مصدومان دارد.

گفتنی است عملیات امداد و نجات در محل واژگونی اتوبوس همچنان ادامه دارد و اخبار تکمیلی درباره تعداد دقیق فوتی‌ها، مصدومان و جزئیات حادثه متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.