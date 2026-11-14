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آخرین خبرحمایت از تولید با جلسه و وعده محقق نمی‌شود
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استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

حل مشکلات مردم اولویت مدیران باشد + فیلم

گروه استان‌ها - استاندار کهگیلویه و بویراحمد، در حاشیه ملاقات مردمی روز شنبه با تاکید بر تسریع در رفع مشکلات متقاضیان گفت: حل مشکلات مردم، تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری باید اولویت اصلی مدیران باشد.

کد خبر: 4201842تاریخ انتشار: 39 بازدید

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد، «یدالله رحمانی» ، استاندار کهگیلویه و بویراحمد امروز شنبه در ملاقات مردمی هفتگی خود با حداقل ۲۰ نفر از شهروندان در حوزه‌های مختلف دیدار و مشکلات آنان را با حضور مدیران ذی‌ربط یا به صورت تلفنی پیگیری کرد.

رحمانی اظهار کرد: مسائل مطرح‌شده شامل کمک‌های مالی، اعطای تسهیلات به متقاضیان واحدهای تولیدی برای تکمیل واحد یا سرمایه در گردش و نیز مسائل عمران شهری و روستایی مانند جاده دسترسی، تامین آب آشامیدنی، برق‌رسانی و دیوار حائل بود که همه این موارد رصد و پیگیری شد.

وی با تاکید به مدیران بر اختصاص وقت ویژه برای حل مشکلات متقاضیانی که برای ملاقات به استانداری می‌آیند، خواستار حل سریع مشکلات آنان شد و افزود: حل مشکلات مردم، تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری باید اولویت اصلی مدیران، معاونان، مدیران شهرستان‌ها و همه پرسنل باشد و با بسیج ظرفیت‌ها و پیگیری مستمر می‌توان بسیاری از مسائل را حل و فصل کرد. استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان ابراز امیدواری کرد که در دوره خدمتگزاری، خادم خوبی برای مردم باشد.


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برچسب ها

استاندار کهگیلویه و بویر احمدملاقات مردمییدالله رحمانیتسهیلات تولید و اشتغالرفع مشکلات مردمیعمران روستایی

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