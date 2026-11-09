گروه استان ها - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد، گفت: ۲۸.۹ درصد از آمار حذف‌شدگان کالابرگ در کهگیلویه و بویراحمد مربوط به گچساران است؛ طرحی که در مجموع حدود ۱۱۷ هزار نفر را در این استان از فهرست دریافت‌کنندگان خارج می‌کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد:

به گزارش خبرنگار تابناک در کهگیلویه و بویراحمد ، ابراهیم مهرجو، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، یکشنبه ۱۷ آبان در نشست شورای اداری با اشاره به اجرای طرح اصلاح نظام یارانه‌ها اظهار کرد: دولت در تلاش است حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کم‌برخوردار را در اولویت قرار دهد و جامعه نیز باید برای پذیرش تغییرات این طرح آمادگی داشته باشد.

گچساران در صدر آمار حذف‌شدگان

وی با اشاره به آمار اجرای این طرح در استان افزود: حدود ۱۱۷ هزار نفر از جمعیت کهگیلویه و بویراحمد از دریافت کالابرگ حذف می‌شوند که بیشترین میزان حذف با سهم ۲۸.۹ درصد به شهرستان گچساران اختصاص دارد.

تأکید بر اطلاع‌رسانی برای جلوگیری از سردرگمی مردم

مهرجو در ادامه با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق به شهروندان تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی و اقدامات منسجم، مردم را به‌درستی راهنمایی کنند تا اجرای این طرح موجب سردرگمی شهروندان و شکل‌گیری ازدحام و هجوم مراجعان به ادارات نشود.