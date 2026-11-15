رونمایی از کتاب سال کهگیلویه و بویراحمد/ برگزیدگان معرفی شدند، نویسندگان گلایه کردند + فیلم

گروه استان‌ها ـ آیین انتخاب کتاب سال و بزرگداشت هفته کتاب در یاسوج برگزار شد و طی آن برگزیدگان، نویسندگان پیشکسوت، ناشران و کتاب‌فروشان برتر استان معرفی شدند؛ مراسمی که در کنار تجلیل از اهالی قلم، فرصتی برای طرح مشکلات نشر و گلایه‌های نویسندگان نیز بود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد ، آیین انتخاب کتاب سال و بزرگداشت هفته کتاب با حضور استاندار، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از مسئولان، نویسندگان، پژوهشگران، ناشران و فعالان حوزه کتاب در یاسوج برگزار شد.

این مراسم در حالی به تجلیل از برگزیدگان و فعالان عرصه نشر اختصاص داشت که موضوعاتی همچون دشواری‌های تأمین هزینه چاپ، مشکلات اقتصادی نویسندگان، موضوع ممیزی، ضرورت حمایت عملی از مؤلفان و لزوم تقویت بازار فروش کتاب نیز در حاشیه آن مورد توجه قرار گرفت.

کتاب؛ شناسنامه فرهنگی و تاریخی استان

«امین درخشان»، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به شعار امسال هفته کتاب با عنوان «با کتاب گفتگو می‌کنیم» ، کتاب را فراتر از مجموعه‌ای از صفحات کاغذی و بخشی از هویت تاریخی و تمدنی جامعه دانست و بر ضرورت پاسداشت جایگاه نویسندگان و پژوهشگران تأکید کرد.

وی با اشاره به ارسال حدود ۱۴۰ عنوان کتاب از سوی نویسندگان استان برای داوری دوسالانه کتاب گفت: آثار بر اساس معیارها و استانداردهای تخصصی خانه کتاب و ادبیات ایران ارزیابی شده‌اند و ممکن است برخی آثار ارزشمند به دلیل رعایت نکردن چارچوب‌های فنی و معیارهای داوری انتخاب نشده باشند. وی همچنین از انتشار حدود ۱۵۰ عنوان کتاب توسط نویسندگان استان در سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد و گرانی کاغذ و هزینه‌های انتشار را از مشکلات جدی فعالان این حوزه برشمرد.

حمایت از نویسندگان نباید به لوح تقدیر محدود شود

«یدالله رحمانی»، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، کتاب را حافظه تاریخی ملت‌ها و یکی از مهم‌ترین ابزارهای تعالی انسان و جامعه دانست و گفت: توسعه پایدار پیش از آنکه در جاده‌ها، ساختمان‌ها و پروژه‌های عمرانی نمود پیدا کند، در اندیشه و آگاهی انسان‌ها شکل می‌گیرد.

وی با تأکید بر اینکه توسعه فرهنگی باید در کنار توسعه عمرانی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، تکمیل تالار مرکزی یاسوج، تقویت فضاهای فرهنگی، توسعه کتابخانه‌ها و حمایت از ناشران و مؤلفان را از ضرورت‌های پیشرفت استان عنوان کرد.

رحمانی با اشاره به مشکلات اقتصادی نویسندگان، محدودیت‌های انتشار و دشواری‌های توزیع کتاب تصریح کرد: حمایت از نویسندگان نباید صرفاً به برگزاری مراسم و اهدای لوح تقدیر محدود شود، بلکه دستگاه‌های اجرایی باید برای خرید آثار نویسندگان بومی پیش‌قدم شوند تا زمینه عرضه کتاب، رونق بازار نشر و استمرار فعالیت مؤلفان فراهم شود.

تجلیل از برگزیدگان در کنار گلایه‌های نویسندگان

اگرچه آیین کتاب سال فرصتی برای دیده‌شدن تلاش نویسندگان و فعالان عرصه نشر بود، اما گلایه‌های مطرح‌شده از سوی برخی نویسندگان در این مراسم، بار دیگر ضرورت توجه به مشکلات اقتصادی و حرفه‌ای جامعه مؤلفان را برجسته کرد.



