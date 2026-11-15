تابناک گزارش میدهد:
رونمایی از کتاب سال کهگیلویه و بویراحمد/ برگزیدگان معرفی شدند، نویسندگان گلایه کردند + فیلم
گروه استانها ـ آیین انتخاب کتاب سال و بزرگداشت هفته کتاب در یاسوج برگزار شد و طی آن برگزیدگان، نویسندگان پیشکسوت، ناشران و کتابفروشان برتر استان معرفی شدند؛ مراسمی که در کنار تجلیل از اهالی قلم، فرصتی برای طرح مشکلات نشر و گلایههای نویسندگان نیز بود.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد، آیین انتخاب کتاب سال و بزرگداشت هفته کتاب با حضور استاندار، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از مسئولان، نویسندگان، پژوهشگران، ناشران و فعالان حوزه کتاب در یاسوج برگزار شد.
این مراسم در حالی به تجلیل از برگزیدگان و فعالان عرصه نشر اختصاص داشت که موضوعاتی همچون دشواریهای تأمین هزینه چاپ، مشکلات اقتصادی نویسندگان، موضوع ممیزی، ضرورت حمایت عملی از مؤلفان و لزوم تقویت بازار فروش کتاب نیز در حاشیه آن مورد توجه قرار گرفت.
کتاب؛ شناسنامه فرهنگی و تاریخی استان
«امین درخشان»، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به شعار امسال هفته کتاب با عنوان «با کتاب گفتگو میکنیم» ، کتاب را فراتر از مجموعهای از صفحات کاغذی و بخشی از هویت تاریخی و تمدنی جامعه دانست و بر ضرورت پاسداشت جایگاه نویسندگان و پژوهشگران تأکید کرد.
وی با اشاره به ارسال حدود ۱۴۰ عنوان کتاب از سوی نویسندگان استان برای داوری دوسالانه کتاب گفت: آثار بر اساس معیارها و استانداردهای تخصصی خانه کتاب و ادبیات ایران ارزیابی شدهاند و ممکن است برخی آثار ارزشمند به دلیل رعایت نکردن چارچوبهای فنی و معیارهای داوری انتخاب نشده باشند. وی همچنین از انتشار حدود ۱۵۰ عنوان کتاب توسط نویسندگان استان در سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد و گرانی کاغذ و هزینههای انتشار را از مشکلات جدی فعالان این حوزه برشمرد.
حمایت از نویسندگان نباید به لوح تقدیر محدود شود
«یدالله رحمانی»، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، کتاب را حافظه تاریخی ملتها و یکی از مهمترین ابزارهای تعالی انسان و جامعه دانست و گفت: توسعه پایدار پیش از آنکه در جادهها، ساختمانها و پروژههای عمرانی نمود پیدا کند، در اندیشه و آگاهی انسانها شکل میگیرد.
وی با تأکید بر اینکه توسعه فرهنگی باید در کنار توسعه عمرانی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، تکمیل تالار مرکزی یاسوج، تقویت فضاهای فرهنگی، توسعه کتابخانهها و حمایت از ناشران و مؤلفان را از ضرورتهای پیشرفت استان عنوان کرد.
رحمانی با اشاره به مشکلات اقتصادی نویسندگان، محدودیتهای انتشار و دشواریهای توزیع کتاب تصریح کرد: حمایت از نویسندگان نباید صرفاً به برگزاری مراسم و اهدای لوح تقدیر محدود شود، بلکه دستگاههای اجرایی باید برای خرید آثار نویسندگان بومی پیشقدم شوند تا زمینه عرضه کتاب، رونق بازار نشر و استمرار فعالیت مؤلفان فراهم شود.
تجلیل از برگزیدگان در کنار گلایههای نویسندگان
اگرچه آیین کتاب سال فرصتی برای دیدهشدن تلاش نویسندگان و فعالان عرصه نشر بود، اما گلایههای مطرحشده از سوی برخی نویسندگان در این مراسم، بار دیگر ضرورت توجه به مشکلات اقتصادی و حرفهای جامعه مؤلفان را برجسته کرد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.