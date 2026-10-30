قاتل وکیل دادگستری در یاسوج دستگیر شد

به گزارش خبرنگار تابناک در کهگیلویه و بویراحمد، «سید وحید موسویان» با اعلام این خبر گفت: عامل قتل یکی از وکلای دادگستری که جمعه هفته گذشته، اول آبان‌ماه، در یکی از خیابان‌های شهر یاسوج به وقوع پیوسته بود، ستگیر شد.

اختلافات خانوادگی؛ انگیزه قتل

دادستان مرکز استان با اشاره به انگیزه این حادثه اظهار کرد: این قتل ناشی از اختلافات فامیلی و خانوادگی بوده و با همکاری مؤثر پلیس آگاهی استان و تلاش بزرگان، متهم اصلی دستگیر شده است.

دستگیری دو همدست متهم

موسویان با بیان اینکه متهم اصلی هم‌اکنون تحت نظر بازپرس و در حال انجام تحقیقات مقدماتی است، افزود: در همین ارتباط دو نفر از همدستان وی نیز دستگیر شده‌اند و تحقیقات از آنان ادامه دارد.