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صاعقه قربانی گرفت؛ یک کشته و یک کودک مصدوم در کهگیلویه

گروه استان‌ها ـ برخورد صاعقه در روستای چیر شهرستان کهگیلویه جان یک مرد ۴۵ ساله را گرفت و یک کودک ۹ ساله را نیز مصدوم کرد.

کد خبر: 4200186تاریخ انتشار: 126 بازدید۰

IMG_۱۷۹۳۹۷۹۳۴۲۲۴۴به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد، همزمان با فعالیت سامانه بارشی و بارش شدید باران در شهرستان کهگیلویه، وقوع حادثه صاعقه در منطقه برد زرد روستای چیر به جان‌باختن یک نفر و مصدومیت یک کودک انجامید.

«کمال شریفی‌مقدم»، سرپرست جمعیت هلال‌احمر کهگیلویه، با اعلام این خبر گفت: از صبح امروز بارش شدید و سیل‌آسای باران در شهرستان آغاز شده و علاوه بر آب‌گرفتگی معابر شهری، خساراتی نیز به مناطق روستایی وارد کرده است.

وی افزود: در پی برخورد صاعقه در منطقه برد زرد روستای چیر، ذوالفقار حق‌پرست، مرد ۴۵ ساله، جان خود را از دست داد و یک کودک ۹ ساله نیز دچار سوختگی شد که با اقدام امدادگران به اورژانس انتقال یافت.

هشدار درباره تردد در مناطق پرخطر

سرپرست جمعیت هلال‌احمر کهگیلویه با اشاره به هشدارهای هواشناسی درباره تداوم فعالیت سامانه بارشی و احتمال وقوع سیلاب، از شهروندان خواست از تردد و سفر به مناطق کوهستانی، ارتفاعات و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.

شریفی‌مقدم همچنین بر رعایت نکات ایمنی هنگام وقوع رعدوبرق و بارش‌های شدید تأکید کرد و خواستار جدی گرفتن هشدارهای ایمنی از سوی مردم شد.

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صاعقهکهگیلویهصاعقه زدگی

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