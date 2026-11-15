فروش کالای ارزشمند در فضای مجازی/ دام کلاهبرداران برای شهروندان یاسوجی!

گروه استان‌ها - رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و دستگیری پنج متهم در پرونده انتقال وجوه حاصل از کلاهبرداری به حساب فروشندگان کالا در فضای مجازی خبر داد و گفت: گردش مالی این پرونده بیش از ۳۸ میلیارد ریال بوده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در کهگیلویه و بویراحمد ، فروش کالا در فضای مجازی برای بسیاری از شهروندان راهی ساده برای کسب درآمد است؛ اما گاهی یک معامله ظاهراً عادی می‌تواند فروشنده را ناخواسته وارد پرونده‌ای پیچیده با اتهام دریافت وجوه حاصل از کلاهبرداری کند.

ماجرای چند شهروند یاسوجی که پس از فروش کالاهای ارزشمند خود با مسدودی حساب‌های بانکی مواجه شدند، نمونه‌ای از همین شیوه جدید کلاهبرداری سایبری است؛ روشی که در آن مجرمان، پول‌های سرقتی را از طریق حساب فروشندگان کالا جابه‌جا می‌کنند.

پول سرقتی در حساب فروشندگان؛ شگرد تازه کلاهبرداران

سرهنگ سیدمهدی عمران‌فر، رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد، در تشریح این پرونده گفت: برخی مجرمان سایبری برای پنهان کردن هویت و ردپای خود، از افراد واسطه برای انتقال وجوه حاصل از کلاهبرداری استفاده می‌کنند.

در این شیوه، مجرمان پس از سرقت پول از حساب شهروندان، مبالغ را به حساب افرادی واریز می‌کنند که کالاهای ارزشمند خود، به‌ویژه زیورآلات و طلا، را در فضای مجازی برای فروش عرضه کرده‌اند.

فروشنده نیز با تصور اینکه وجه واریزی متعلق به خریدار است، کالا را تحویل می‌دهد؛ غافل از اینکه پول دریافتی ممکن است از حساب یک فرد مالباخته سرقت شده باشد.

در نهایت، فروشنده علاوه بر از دست دادن کالای خود، با مسدودی حساب بانکی و پیگیری قضایی برای تعیین تکلیف وجوه واریزی مواجه می‌شود.

دستگیری پنج متهم در عملیات پلیس فتا

رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد افزود: پس از مراجعه تعدادی از شهروندان یاسوجی و اعلام مسدودی حساب‌های بانکی آنان از سوی پلیس فتا در استان‌های دیگر، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: با انجام اقدامات تخصصی، فنی و اطلاعاتی، پنج نفر از افرادی که در این پرونده در استان فعالیت داشتند، شناسایی و در مخفیگاه خود دستگیر شدند.

بررسی‌ها نشان داد گردش مالی این پرونده بیش از ۳۸ میلیارد ریال بوده است.

هشدار پلیس به فروشندگان طلا و کالاهای ارزشمند

عمران‌فر با هشدار به شهروندانی که از بسترهای اینترنتی برای خرید و فروش کالا استفاده می‌کنند، خواست در احراز هویت خریدار و اطمینان از منشأ وجه دریافتی دقت بیشتری داشته باشند.

به گفته وی، فروشندگان باید از انجام معاملات شتاب‌زده خودداری کنند؛ چراکه دریافت وجه از حساب اشخاص ثالث و تحویل کالا بدون بررسی دقیق، می‌تواند زمینه گرفتار شدن آنان در پرونده‌های کلاهبرداری و پولشویی را فراهم کند.

رئیس پلیس فتا استان همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مجرمانه در فضای مجازی، موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا، گزارش دهند.

وقتی فروشنده هم مالباخته می‌شود و هم گرفتار پرونده قضایی!

این پرونده بار دیگر نشان می‌دهد که کلاهبرداری‌های اینترنتی صرفاً به سرقت مستقیم پول از حساب شهروندان محدود نمی‌شود و مجرمان با طراحی زنجیره‌ای از نقل‌وانتقالات مالی، تلاش می‌کنند ردپای خود را پنهان کنند.

در این میان، فروشندگان کالاهای ارزشمند ممکن است بدون اطلاع از منشأ پول، به حلقه‌ای از زنجیره انتقال وجوه سرقتی تبدیل شوند؛ اتفاقی که می‌تواند هم سرمایه آنان را به خطر بیندازد و هم پایشان را به مراجع قضایی باز کند.