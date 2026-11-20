گروه استان‌ها - نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه یاسوج، با تأکید بر ضرورت تقویت قدرت بازدارندگی کشور، خواستار شکستن محاصره اقتصادی با اتکا به توان ملت و نیروهای مسلح شد و گفت: ایران در موضع قدرت قرار دارد و نباید اجازه داد دشمن اراده خود را بر ملت تحمیل کند.

به گزارش خبرنگار تابناک در کهگیلویه و بویراحمد ، آیت‌الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه یاسوج، با تبیین آیات سوره اعراف، به موضوعاتی از جمله مسئولیت‌های دینی، ضرورت تقویت تفکر استدلالی، جایگاه خانواده شهدا، نقش بسیج و مردم در صیانت از انقلاب و ضرورت افزایش قدرت بازدارندگی کشور پرداخت.

سرگرمی‌های دنیوی؛ عاملی برای غفلت از واجبات

امام جمعه یاسوج با اشاره به آیات ۵۰ و ۵۱ سوره اعراف، به تبیین سرانجام انسان‌ها در روز قیامت پرداخت و گفت: خداوند انسان را برای بهشت آفریده، اما انتخاب مسیر نهایی به اختیار خود او گذاشته شده است.

آیت‌الله حسینی با بیان اینکه سرگرم شدن به دنیا نباید انسان را از وظایف اصلی بازدارد، افزود: گاهی افراد آن‌چنان درگیر کسب‌وکار و مسائل مادی می‌شوند که نماز، روزه، قرآن، دعا و حتی واجبات مالی مانند خمس و فریضه حج را فراموش می‌کنند. به گفته وی، فراموشی یاد خدا و قیامت، انسان را از بهره‌مندی از نعمت‌های الهی محروم می‌کند.

مقابله با شبهات اعتقادی نیازمند تفکر استدلالی است

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به روز حکمت و فلسفه و بزرگداشت ابونصر فارابی، برخورداری از قدرت استدلال را برای همه افراد جامعه ضروری دانست و گفت: انسان باید برای اعتقادات دینی و ارزش‌های خود دلیل و برهان داشته باشد تا در برابر شبهات دچار تزلزل نشود.

وی با اشاره به گسترش فضای مجازی و مواجهه نسل جوان حتی دانش‌آموزان ابتدایی با پرسش‌های اعتقادی، تأکید کرد: جامعه باید از نظر فکری و اعتقادی تقویت شود. قرآن کریم نیز برای اثبات وحدانیت خداوند از استدلال‌های عقلی استفاده کرده و نظم حاکم بر جهان هستی را نشانه‌ای از یگانگی خالق دانسته است.

مادران و همسران شهدا؛ سرمایه‌های ماندگار تاریخ انقلاب

آیت‌الله حسینی با اشاره به سالروز وفات حضرت ام‌البنین(س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا، این مناسبت را فرصتی برای قدردانی از زنانی دانست که در تربیت و پرورش قهرمانان تاریخ انقلاب نقش داشته‌اند.

وی با بیان اینکه مادران شهدا فرزندان خود را در مسیر دفاع از اسلام و میهن تقدیم کردند، افزود: همسران شهدا نیز پس از شهادت عزیزانشان، مسئولیت سنگین نگهداری و تربیت فرزندان آنان را بر عهده گرفتند و اجازه ندادند راه و آرمان شهدا فراموش شود.

بسیج و حضور مردم، معادلات دشمن را برهم زد

امام جمعه یاسوج با اشاره به پنجم آذرماه، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، اظهار کرد: تشکیل بسیج از عنایات الهی به انقلاب اسلامی بود و امام خمینی(ره) با شناخت ظرفیت مردم، فرمان تشکیل این نهاد مردمی را صادر کردند تا در کنار نیروهای نظامی، مردم نیز در صیانت از کشور و انقلاب نقش‌آفرین باشند.

آیت‌الله حسینی با اشاره به تجربه دفاع مقدس و توطئه‌های سال‌های نخست انقلاب، حضور مردم را عامل ناکامی دشمنان دانست و گفت: دشمن در تحولات اخیر به دنبال ایجاد آشوب داخلی، درگیر کردن نیروهای مسلح در مسائل داخلی و تضعیف توان دفاعی کشور بود، اما حضور مردم در اجتماعات و صحنه‌های مختلف، فرصت اجرای این نقشه را از او گرفت.

دفاع از استقلال کشور نیازمند قدرت بازدارندگی است

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به جنگ تحمیلی هشت‌ساله، مدعی شد اهدافی که آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر علیه ایران دنبال کردند، از جمله تجزیه کشور و تضعیف نظام، در جنگ تحمیلی نیز دنبال می‌شد و قدرت‌های غربی با حمایت از رژیم بعث عراق در پی تحقق این اهداف بودند.

وی با انتقاد از سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا گفت: قدرت‌های بزرگ برای حمله به کشورهای مستقل، گاهی پشت شعارهای حقوق بشر و دموکراسی پنهان می‌شوند و گاهی نیز آشکارا منطق زور را دنبال می‌کنند. بنابراین، برخورداری از قدرت دفاعی و بازدارنده برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور ضروری است.

تأکید بر شکستن محاصره اقتصادی با قدرت ملی

آیت‌الله حسینی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت شکستن محاصره اقتصادی کشور تصریح کرد: ما خواهان شکستن محاصره اقتصادی با قدرت ملت و توان نیروهای مسلح هستیم، نه با التماس. ملت ایران پشتیبان این مسیر است و نباید اجازه دهیم دشمن بار دیگر بر کشور مسلط شود.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت قدرت بازدارندگی، خواستار برخورداری ایران از سلاح بازدارنده و قدرتمند هسته‌ای شد و اظهار کرد: اگر کشوری قدرت دفاع از خود را نداشته باشد، قدرت‌های بزرگ به آن حمله می‌کنند و منابعش را به تصرف درمی‌آورند. قدرت‌های سلطه‌گر زمانی در محاسبات خود تجدیدنظر می‌کنند که بدانند طرف مقابل توان مقابله دارد.

امام جمعه یاسوج در پایان ابراز امیدواری کرد با اتکا به قدرت مردم، توان نیروهای مسلح و تقویت ظرفیت‌های دفاعی، کشور بتواند با اقتدار در مسیر مقابله با فشارهای خارجی و شکستن محاصره اقتصادی حرکت کند.