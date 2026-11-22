گروه استان‌ها - سازمان اطلاعات سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و دستگیری فردی در شهرستان بویراحمد خبر داد که با تولید و ارسال محتوا برای رسانه‌های معاند و صهیونیستی فعالیت می‌کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد ، سازمان اطلاعات سپاه فتح اعلام کرد فرد دستگیرشده پس از رصد و پایش اطلاعاتی شناسایی و در عملیاتی هدفمند بازداشت شده است.

بر اساس اطلاعیه این نهاد، فرد مذکور با تولید و ارسال محتوا برای رسانه‌های معاند و صهیونیستی، در راستای اهداف رسانه‌ای دشمن فعالیت داشته است.

هشدار درباره عوامل مرتبط با شبکه‌های رسانه‌ای دشمن

سازمان اطلاعات سپاه فتح در این اطلاعیه با تأکید بر برخورد با عوامل تهدیدکننده امنیت عمومی اعلام کرد هر فردی که امنیت و منافع ملت ایران را هدف قرار دهد، دیر یا زود در تور اطلاعاتی نیروهای امنیتی گرفتار خواهد شد.

این نهاد همچنین از ادامه روند شناسایی و برخورد با سایر عوامل و افراد مرتبط با شبکه‌های رسانه‌ای دشمن خبر داده است.