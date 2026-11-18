گروه استان‌ها - استاندار کهگیلویه و بویراحمد از موافقت برای تأمین تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور، بررسی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های استان و اختصاص اعتبار برای توسعه فضاهای آموزشی خبر داد و گفت: پیگیری تأمین منابع مالی و رفع موانع اجرای پروژه‌های استان را در سطح ملی دنبال می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد ، «یدالله رحمانی» ، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، در دیدار با رئیس یکی از بانک‌های کشور که با همراهی سید «احسان عسکری» معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و «طاهر شریف پور» مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان برگزار شد، بخشی از مطالبات و نیازهای اعتباری استان را مطرح و برای تأمین منابع مالی پروژه‌های مهم پیگیری کرد.

وی با اشاره به ضرورت پیگیری مسائل توسعه‌ای استان در سطح ملی اظهار کرد: یکی از اولویت‌های مدیریت اجرایی استان، استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی کشور برای تأمین منابع مالی و تسریع در اجرای پروژه‌هایی است که در مسیر توسعه کهگیلویه و بویراحمد قرار دارند.

تأمین تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نتایج این نشست گفت: در این دیدار، موضوع تأمین تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور به استان مطرح شد که با آن موافقت شد و مقرر است این مصوبه اجرایی شود.

وی افزود: تحقق این موضوع می‌تواند بخشی از نیازهای مالی پروژه‌های استان را تأمین و زمینه تسریع در اجرای طرح‌های مصوب را فراهم کند.

پیگیری سرمایه‌گذاری در پروژه‌های استان

رحمانی یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده را استفاده از ظرفیت هلدینگ‌های زیرمجموعه بانک ملی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های استان عنوان کرد و یادآور شد: سرمایه‌گذاری این مجموعه‌ها در طرح‌های کهگیلویه و بویراحمد مورد تأکید و موافقت قرار گرفت.

وی همچنین از موافقت برای تأمین اعتبار چند پروژه مهم استان از محل تسهیلات بانک ملی در سطح مرکز خبر داد و افزود: تأمین این منابع می‌تواند در تکمیل پروژه‌هایی که با محدودیت اعتباری مواجه هستند، مؤثر باشد.

کمبود فضای آموزشی در فهرست مطالبات استان

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پیگیری مشکلات زیرساختی آموزش‌وپرورش در این نشست اظهار کرد: کمبود فضای آموزشی یکی از مسائل جدی استان است که ضرورت داشت در سطح ملی مورد پیگیری قرار گیرد.

وی ادامه داد: در این دیدار مقرر شد که بخشی از اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی یکی از بانک‌های کشور برای مشارکت در توسعه فضاهای آموزشی کهگیلویه و بویراحمد اختصاص خواهد یافت.

رحمانی در پایان گفت: پیگیری این توافق‌ها تا رسیدن به مرحله اجرا و تأمین منابع مورد نیاز پروژه‌ها ادامه داشته و هدف اصلی مدیریت استان، تبدیل ظرفیت‌ها و موافقت‌های کشوری به اقدامات عملی و دستاوردهای ملموس در مسیر توسعه کهگیلویه و بویراحمد است.