تابناک گزارش میدهد:
طبیعت کهگیلویه و بویراحمد زیر فشار شکارچیان و متصرفان
گروه استانها - ۱۸۹ متخلف زیستمحیطی در هفت ماه گذشته در کهگیلویه و بویراحمد دستگیر شدند؛ آماری که در کنار کشف ۴۷ قبضه سلاح و ثبت ۱۸۰ مورد شکار حیات وحش، تصویری از حجم تخلفات علیه طبیعت استان ارائه میدهد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد، حفاظت از عرصههای طبیعی و مقابله با تخلفات زیستمحیطی در استانی با گستره وسیع جنگلها، مراتع و زیستگاههای حیات وحش، مأموریتی مستمر و دشوار است؛ مأموریتی که آمار عملکرد هفتماهه محیطبانان، ابعاد مختلف آن را نشان میدهد.
۷۵ محیطبان در ۳۲۷ هزار هکتار عرصه تحت مدیریت
«عبدال دیانتینسب» ، مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد، با تشریح عملکرد محیطبانان در هفت ماه نخست سال جاری اظهار کرد: در این مدت ۷۵ محیطبان در ۳۲۷ هزار هکتار از مناطق تحت مدیریت استان حضور داشتند و با ۱۸۹ متخلف زیستمحیطی برخورد و آنان را دستگیر کردند.
وی افزود: در این بازه زمانی ۱۶۸ فقره تخلف زیستمحیطی ثبت و متخلفان برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شدند.
دیانتینسب با اشاره به کشف و ضبط ۴۷ قبضه سلاح ساچمهزنی و گلولهزنی گفت: از این تعداد ۱۸ قبضه سلاح غیرمجاز و ۲۹ قبضه سلاح مجاز بوده است.
شکار ۱۸۰ قطعه حیات وحش و ثبت ۲۰ مورد شروع به شکار
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به آمار تخلفات شکار و زندهگیری حیات وحش بیان کرد: در هفت ماه نخست سال جاری ۱۴۹ قطعه پرنده و ۳۱ رأس پستاندار شکار شدند. همچنین دو مورد زندهگیری پستاندار و ۲۲ مورد زندهگیری پرنده به ثبت رسید که با متخلفان مطابق قانون برخورد شد.
وی پیشگیری از وقوع تخلفات را از سیاستهای اصلی محیط زیست عنوان کرد و افزود: در همین راستا ۲۰ مورد شروع به شکار شناسایی شد که محیطبانان پیش از وقوع تخلف، با متخلفان برخورد و آنان را اعمال قانون کردند.
کشف بیش از ۱۲ هزار قطعه ماهی از متخلفان
دیانتینسب در بخش دیگری از سخنان خود به مقابله با صید غیرمجاز اشاره کرد و گفت: در این مدت ۱۳ متخلف صید غیرمجاز ماهی به مراجع قضایی معرفی شدند و ۱۲ هزار و ۶۲۱ قطعه ماهی از آنان کشف و ضبط شد.
رفع تصرف ۱۱۱۹ هکتار از اراضی تصرفشده
وی همچنین از برخورد با متخلفان حوزه تخریب و تصرف اراضی ملی خبر داد و تصریح کرد: در هفت ماه نخست سال جاری ۱۷۸ هزار و ۷۴۳ مترمربع از اراضی ملی بهصورت غیرمجاز توسط ۴۵ نفر تصرف شده بود که متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در همین مدت یکهزار و ۱۱۹ هکتار از اراضی تصرفشده رفع تصرف و به بیتالمال بازگردانده شد.
رصد فضای مجازی و شناسایی شکارچیان حیات وحش
دیانتینسب با اشاره به استفاده از ظرفیت رصد فضای مجازی برای شناسایی متخلفان زیستمحیطی گفت: در این مدت عاملان شکار سه رأس کل وحشی، سه تشی، یک کفتار و یک گراز از طریق پایش فضای مجازی شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی با تأکید بر نقش آموزش و مشارکت مردمی در حفاظت از طبیعت اظهار کرد: در قالب طرح ملی «ساعتی با محیطبانان» در مدارس استان، ۵۶۶ نفرساعت آموزش زیستمحیطی به دانشآموزان ارائه شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تأکید کرد: حفاظت پایدار از محیط زیست بدون همراهی مردم و فرهنگسازی در میان نسل جدید امکانپذیر نیست و برنامههای آموزشی و مشارکتی در این زمینه با جدیت ادامه خواهد یافت.
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