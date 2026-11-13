گروه استان‌ها - امام جمعه چرام با تأکید بر ضرورت روایت پیروزی ایران در تقابل با جبهه حق و باطل، گفت: ما در این نبرد آخرالزمانی تاکنون جنگ را برده‌ایم و نباید اجازه دهیم روایت دشمن بر واقعیت‌های میدان غلبه کند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد ، «حجت‌الاسلام نورالله افشار» ، در خطبه‌های نماز جمعه چرام، با اشاره به تقابل جبهه حق و باطل، اظهار کرد: ما در این نبرد آخرالزمانی جنگ را تا الان برده‌ایم و باید به این واقعیت توجه داشته باشیم که روایت پیروزی نیز به اندازه دستاوردهای میدان اهمیت دارد.

ضرورت روایت پیروزی در تقابل با جبهه باطل

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و تضعیف جبهه داخلی، بر اهمیت حفظ بصیرت و شناخت شرایط تأکید کرد و گفت: نباید در ارزیابی تحولات، صرفاً تحت تأثیر فضاسازی‌ها قرار گرفت، بلکه باید با نگاه دقیق به تحولات، واقعیت‌های تقابل جبهه حق و باطل را شناخت.

خانواده؛ یکی از عرصه‌های تقابل فرهنگی

امام جمعه چرام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت نهاد خانواده، آن را پایه و سلول اصلی جامعه دانست و با استناد به بیانات رهبر شهید انقلاب، تأکید کرد: مسئله زن و خانواده از مسائل درجه یک کشور است و بدون برخورداری از خانواده سالم، بانشاط و مستحکم، پیشرفت جامعه اسلامی امکان‌پذیر نخواهد بود.

افشار با بیان اینکه دشمنان به دنبال تضعیف کانون خانواده و نقش تربیتی مادر هستند، افزود: در فرهنگ اسلامی، خانواده نخستین محیط شکل‌گیری شخصیت و روحیات انسان است و دشمن با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای و تبلیغاتی تلاش می‌کند این بنیان را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با اشاره به تقابل دو جریان خانواده‌گرا و خانواده‌ستیز، آمریکا و رژیم صهیونیستی را از جریان‌های مخالف ارزش‌های خانواده معرفی کرد و بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ فرهنگی و رسانه‌ای تأکید کرد.

محبت در خانواده؛ سدی در برابر آسیب‌های اجتماعی

امام جمعه چرام در ادامه با اشاره به سیره پیامبر اسلام(ص) و اهل‌بیت(ع) ، محبت به همسر و فرزندان را از عوامل تحکیم بنیان خانواده دانست و با بیان روایتی از پیامبر اکرم(ص) درباره ضرورت مهربانی با فرزندان، اظهار کرد: تربیت صحیح و محبت در محیط خانواده می‌تواند نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت سالم و جلوگیری از انحرافات داشته باشد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به ارزش‌های دینی، محبت به خداوند و اولیای الهی را از نشانه‌های تقوا دانست.