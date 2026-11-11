سهمیه آرد روی کاغذ ۱۰۰ درصد؛ تحویل فقط ۴۰ درصد!/ فوتی هایی که همچنان نان می خورند!

گروه استان‌ها - معاون امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به ناهماهنگی سامانه‌ها و احتمال سوءاستفاده از سهمیه‌های آرد روستایی و عشایری، خواستار نظارت میدانی فرمانداران بر روند توزیع آرد شد.





به گزارش خبرنگار تابناک در کهگیلویه و بویراحمد ، احسان عسکری، معاون امور اقتصادی استاندار، در نشست فوق‌العاده کمیته ساماندهی آرد و نان با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی، بر ضرورت مدیریت منابع گندم و آرد، اصلاح فرآیند توزیع و مقابله با تخلفات احتمالی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته به دلیل نبود ارتباط مؤثر میان سامانه‌های اطلاعاتی، بخشی از سهمیه‌های آرد روستایی و عشایری بدون بررسی وضعیت واقعی مشمولان پرداخت می‌شد، گفت: تعداد زیادی از افرادی که طی هفت تا هشت سال گذشته فوت کرده‌اند، همچنان در فهرست دریافت سهمیه آرد قرار داشتند؛ چراکه سامانه‌های توزیع به اطلاعات ثبت احوال متصل نبودند.

عسکری افزود: همچنین در دوره تعطیلی دانشگاه‌ها و مدارس، سهمیه‌های آرد همچنان تخصیص پیدا می‌کرد که این موضوع نشان‌دهنده وجود اشکالات جدی در نظام توزیع و ضرورت بازنگری در آن است.

۶۰ درصد آرد مهرماه کجاست؟

معاون امور اقتصادی استاندار با اشاره به آمارهای استخراج‌شده از سامانه‌های توزیع آرد اظهار کرد: بر اساس گزارش سامانه، سهمیه تخصیصی آبان‌ماه یک‌هزار و ۵۵۵ تن بوده و در حالی که میزان خرید آرد مهرماه توسط توزیع‌کنندگان به ۱۰۰ درصد رسیده، آمار تحویل و توزیع در برخی بخش‌ها اختلاف قابل توجهی دارد.

وی با طرح این پرسش که آرد خریداری‌شده در چه مسیری قرار گرفته است، تصریح کرد: وقتی آرد تحویل گرفته می‌شود اما به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد، باید منشأ این اختلاف مشخص شود. این وضعیت می‌تواند نشانه وجود تخلف، سوءاستفاده یا اشکال در فرآیند توزیع باشد و دستگاه‌های مسئول باید پاسخگو باشند.

فرمانداران نظارت میدانی را جدی بگیرند

عسکری با تأکید بر نقش فرمانداران در مدیریت این موضوع گفت: فرمانداران باید با حضور میدانی در شهرستان‌ها، عملکرد عاملان توزیع را به‌صورت موردی بررسی کنند. مدیران تعاون روستایی و امور عشایر نیز که بخش عملیاتی توزیع در حوزه مسئولیت آنهاست، باید شخصاً بر عملکرد مباشرین و عاملان نظارت داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: اگر در فرآیند توزیع مشکلی وجود دارد، باید سریعاً به دستگاه‌های مسئول و نهادهای نظارتی اعلام شود تا ضمن شناسایی و رفع اشکالات، با تخلفات احتمالی نیز برخورد شود.

هشدار درباره پیامدهای اختلال در توزیع سهمیه‌ها

معاون امور اقتصادی استاندار با اشاره به هوشمند بودن سامانه تخصیص آرد هشدار داد: عملکرد فعلی توزیع‌کنندگان در تخصیص سهمیه ماه آینده تأثیر مستقیم دارد و اگر سهمیه اختصاص‌یافته در موعد مقرر توزیع نشود، این موضوع در محاسبات دوره بعد لحاظ خواهد شد؛ بنابراین نمی‌توان توزیع سهمیه‌ها را به ماه‌های آینده موکول کرد.

عسکری با اشاره به جمعیت حدود ۱۵۹ هزار و ۲۳۰ نفری مشمولان این طرح در استان، بر ضرورت تأمین و رساندن آرد به دست مصرف‌کنندگان واقعی تأکید کرد و گفت: در شرایطی که بخشی از گندم مورد نیاز از طریق واردات زمینی تأمین می‌شود و روند ورود محموله‌ها نیز نسبت به گذشته تغییر کرده، مدیریت دقیق ذخایر و جلوگیری از هدررفت منابع اهمیت بیشتری دارد.

وی با بیان اینکه سیلوهای استان از ذخایر گندم برخوردارند، تأکید کرد: هدف این است که با مدیریت منابع موجود و استمرار تأمین، نیاز مصرف‌کنندگان تا زمان برداشت گندم سال آینده تأمین شود.

عسکری در پایان با تأکید بر ضرورت جلوگیری از سوءاستفاده و کارشکنی در شبکه توزیع آرد گفت: نباید اجازه داد افراد فاقد استحقاق سهمیه دریافت کنند و در مقابل، کسانی که واقعاً مشمول هستند از حق خود محروم بمانند. مدیران باید با شناسایی نقاط ضعف، اصلاح فرآیندها و برخورد با متخلفان، مانع ایجاد اختلال در تأمین و توزیع آرد شوند.