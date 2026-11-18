گروه استان‌ها - رئیس نظام مهندسی ساختمان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به افزایش تخلفات ساختمانی در مناطق الحاق‌شده به یاسوج، نبود نظارت مؤثر در بافت‌های روستایی سابق را از عوامل این وضعیت دانست.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد ، گسترش محدوده شهری یاسوج و الحاق برخی روستاهای اطراف به شهر، در کنار ایجاد ظرفیت‌های جدید برای توسعه شهری، مسائل و مشکلاتی را در حوزه زیرساخت‌ها و خدمات‌رسانی به وجود آورده است.

«مجتبی سلیمانی» رئیس نظام مهندسی ساختمان کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به الحاق برخی مناطق روستایی به شهر یاسوج اظهار کرد: این مناطق پیش از الحاق، دارای بافت روستایی و معابر کم‌عرض بودند و اکنون با تبدیل‌شدن به محدوده شهری، نیازمند خدمات و زیرساخت‌های متناسب با شرایط جدید هستند.

وی افزود: در مناطقی مانند سرآبتاوه، مادوان و برخی محدوده‌های اطراف یاسوج، با معابر باریک و بافتی مواجه هستیم که از ابتدا بر اساس استانداردهای شهرسازی و الزامات بافت شهری شکل نگرفته‌اند.

سلیمانی با اشاره به دشواری اجرای زیرساخت‌ها در این مناطق اضافه کرد: اجرای شبکه فاضلاب، انتقال آب، تأمین برق و سایر خدمات ضروری در معابر کم‌عرض با مشکلات زیادی همراه است، اما با توجه به الحاق این مناطق به شهر، دستگاه‌های خدمات‌رسان ناگزیر به تأمین خدمات موردنیاز ساکنان هستند.

وی همچنین با اشاره به افزایش تخلفات ساختمانی در برخی از این محدوده‌ها، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات به سابقه روستایی این مناطق و نبود نظارت‌های متناسب با ضوابط شهری در سال‌های گذشته بازمی‌گردد.