مدیرکل آموزشوپرورش کهگیلویه و بویراحمد، عنوان کرد:
حراست باید پناهگاه امن فرهنگیان باشد
گروه استانها - مدیرکل آموزشوپرورش کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر نقش حراست در صیانت از اعتماد عمومی و سرمایه انسانی، گفت: حراست باید علاوه بر وظایف نظارتی، پناهگاه امن فرهنگیان و زمینهساز آرامش و اعتماد در محیط تعلیم و تربیت باشد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد، گردهمایی رؤسای ادارات حراست قطب ۲ کشور با حضور معاون مرکز حراست وزارت آموزشوپرورش، مسئولان حراست و مدیران آموزشوپرورش استانهای مرکزی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، هرمزگان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج برگزار شد.
حراست؛ فراتر از نظارت اداری
«ایوب رضایی» ، مدیرکل آموزشوپرورش کهگیلویه و بویراحمد، در این گردهمایی مأموریت حراست در آموزشوپرورش را فراتر از صیانت اداری دانست و گفت: آموزشوپرورش با اندیشه، شخصیت، استعداد و امید نسل آینده سروکار دارد و حفاظت از اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در این مجموعه اهمیت ویژهای دارد.
وی تأکید کرد حراست باید برای معلمان و کارکنان فرهنگی مأمنی مطمئن باشد تا با احساس امنیت، آرامش و اعتماد، مسئولیت خود را در نظام تعلیم و تربیت دنبال کنند.
پوشش تحصیلی ۹۹ درصدی در ابتدایی
رضایی با اشاره به دشواری دسترسی به مناطق دورافتاده و صعبالعبور استان گفت: بیش از ۸۵۰ مدرسه در کهگیلویه و بویراحمد بین یک تا ۱۰ دانشآموز دارند و با وجود محدودیتهای جغرافیایی، پوشش تحصیلی دوره ابتدایی استان به ۹۹ درصد رسیده است.
وی همچنین با اشاره به توزیع نامتوازن فضاهای آموزشی افزود: حدود ۷۰ درصد مدارس استان در مناطق روستایی و ۳۰ درصد در مناطق شهری قرار دارند، در حالی که ۷۰ درصد دانشآموزان در شهرها و ۳۰ درصد در روستاها تحصیل میکنند.
۲۱۸ پروژه آموزشی برای بهبود سرانه فضا
مدیرکل آموزشوپرورش استان سرانه فضای آموزشی کشور را ۸.۶۹ مترمربع و این شاخص در شهر یاسوج را حدود سه مترمربع اعلام کرد و گفت: با حمایت دولت و وزارت آموزشوپرورش، ۲۱۸ پروژه آموزشی در استان تعریف شده که تکمیل آنها میتواند به بهبود سرانه فضاهای آموزشی و کاهش محرومیت کمک کند.
رضایی در پایان با اشاره به شرایط حساس کشور و مسئولیتهای سنگین حراست، تقویت تابآوری در مدارس، میان دانشآموزان و کارکنان آموزشوپرورش را ضروری دانست و بر همافزایی و تبادل تجربه میان مسئولان حراست تأکید کرد.
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