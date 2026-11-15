مدیرکل حفاظت محیط زیست، خبر داد:
شکارچیان پازن در خامین پس از ۷۲ ساعت رصد دستگیر شدند
گروه استانها - مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری سه شکارچی غیرمجاز در منطقه حفاظتشده خامین گچساران خبر داد؛ متخلفانی که با لاشه یک رأس پازن و دو قبضه سلاح شناسایی و بازداشت شدند.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد، «عبدالدیانتینسب» ، مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد، گفت: در پی گزارشهای مردمی درباره شکار غیرمجاز حیات وحش در منطقه حفاظتشده خامین، محیطبانان پاسگاه دیل شناسایی و رصد یک گروه سهنفره را آغاز کردند.
وی افزود: پس از ۷۲ ساعت پایش و کنترل، محیطبانان با همکاری واحد اطلاعات نیروی انتظامی گچساران، ساعت ۲۱ شب گذشته خودروی متخلفان را متوقف کردند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد، ادامه داد: در بازرسی از این خودرو، لاشه یک رأس پازن و دو قبضه سلاح ساچمهزنی و گلولهزنی کشف و ضبط شد. خودروی متخلفان به پارکینگ منتقل و هر سه نفر برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
هشدار محیط زیست درباره شکار غیرمجاز
دیانتی نسب گفت: با اشاره به اهمیت زیستگاهی منطقه حفاظتشده خامین و ارزش حفاظتی گونه پازن، شکار غیرمجاز را تهدیدی جدی برای تعادل اکوسیستم و بقای حیات وحش دانست.
وی با قدردانی از همکاری مردم و نیروی انتظامی تأکید کرد: برخورد با شکارچیان غیرمجاز با جدیت و بدون اغماض ادامه خواهد داشت و پرونده این سه نفر برای رسیدگی قضایی ارسال میشود.
دیانتینسب همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به محیطبانان اطلاع دهند.
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