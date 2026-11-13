پرونده قتل در دیشموک به صلح و سازش ختم شد

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد ، پرونده قتل ناشی از اختلاف و درگیری میان دو خانواده از طایفه قایدصالح ایل بهمئی که حدود سه ماه پیش در بخش دیشموک رخ داده بود، با حضور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه و میانجیگری بزرگان، ریش‌سفیدان و معتمدان منطقه به صلح و سازش منتهی شد.

میانجیگری بزرگان برای پایان دادن به اختلاف

این سازش در نشستی با حضور اعضای شورای تأمین، مسئولان محلی، بخشدار، شهردار، مسئولان شوراهای حل اختلاف و جمعی از سران طوایف و معتمدان منطقه حاصل شد.

«رضا رستم‌نژاد»، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه، با قدردانی از بزرگواری خانواده اولیای دم و تلاش میانجیگران، تأکید کرد که وقوع قتل، علاوه بر داغدار کردن یک خانواده، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای آینده فرزندان و روابط اجتماعی بر جای بگذارد.

وی با بیان اینکه نباید یک خون ریخته‌شده زمینه‌ساز ریخته شدن خون دیگری شود، گفت: شجاعت واقعی در قدرت‌نمایی و مقابله‌به‌مثل نیست، بلکه در کنترل خشم، دوراندیشی و جلوگیری از تکرار حوادث تلخ است.

سازش به معنای نادیده گرفتن قانون نیست

دادستان کهگیلویه با اشاره به جایگاه گذشت و اصلاح ذات‌البین در آموزه‌های دینی، تصریح کرد: هیچ توافقی نمی‌تواند فقدان فرد ازدست‌رفته را جبران کند، اما گذشت در چنین شرایطی می‌تواند مانع تداوم کینه و اختلاف و زمینه‌ساز بازگشت آرامش به خانواده‌ها و جامعه شود.

رستم‌نژاد همچنین تأکید کرد حمایت دستگاه قضایی از صلح و سازش به معنای نادیده گرفتن جرم یا تضییع حقوق قانونی افراد نیست، بلکه در کنار اجرای قانون، هرجا زمینه قانونی و اراده آزاد طرفین برای سازش فراهم باشد، از این ظرفیت حمایت خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار نقش بزرگان و ریش‌سفیدان برای تثبیت این توافق و جلوگیری از رفتارهای تلافی‌جویانه، ابراز امیدواری کرد این سازش به الگویی برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات در منطقه تبدیل شود.