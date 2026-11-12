گروه استان‌ها - سرپرست جدید ورزش و جوانان در نخستین بازدیدهای خود از اماکن ورزشی کهگیلویه و بویراحمد، از برخورد با پیمانکاران کم‌کار و تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام سخن گفته است؛ وعده‌هایی که اگرچه ضروری به نظر می‌رسند، اما با توجه به تجربه مدیران پیشین، این پرسش را پیش می‌کشند که چرا مشکلات ورزش استان همچنان از مدیری به مدیر دیگر منتقل می‌شود؟

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد ، ورزش و جوانان استان سال‌هاست میان پروژه‌های نیمه‌تمام، کمبود زیرساخت‌ها، حاشیه‌های مدیریتی و مناقشه بر سر نحوه اداره و بهره‌برداری از اماکن ورزشی گرفتار است. تغییر مدیران نیز تاکنون نتوانسته تصویر روشنی از خروج این مجموعه از وضعیت موجود ارائه کند.

عبدالرحیم خداجو، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان، در نخستین بازدیدهای میدانی خود سراغ بخشی از همین مشکلات رفته است؛ از توقف عملیات اجرایی هتل ورزش یاسوج و بلاتکلیفی ورزشگاه ۱۵ هزار نفری گرفته تا ضرورت بررسی فنی پیست تارتان مجموعه دولت‌آباد.

وی در بازدید از هتل ورزش با انتقاد از نبود پیمانکار در محل پروژه، تأکید کرده است که توقف کار به بهانه بارندگی قابل قبول نیست و در صورت احراز قصور، قطع همکاری با پیمانکار در دستور کار قرار می‌گیرد. درباره ورزشگاه ۱۵ هزار نفری نیز وعده داده که وضعیت این پروژه به‌زودی تعیین تکلیف شود.

این اظهارات در نگاه نخست امیدوارکننده است، اما مسئله ورزش استان صرفاً به برخورد با پیمانکاران یا بازدید از چند پروژه محدود نمی‌شود. پرسش اساسی این است که چرا پروژه‌هایی که سال‌ها از آغاز اجرای آن‌ها می‌گذرد، همچنان در چرخه توقف، وعده و بازدید باقی مانده‌اند؟

مدیر جدید از کجا باید شروع کند؟

یکی از آسیب‌های تکرارشونده در مدیریت دستگاه‌های اجرایی، آغاز دوباره مسیر با تغییر مدیران است؛ گویی با هر جابه‌جایی، قرار است همه‌چیز از نقطه صفر آغاز شود. در حالی که مدیر جدید پیش از هر وعده‌ای باید بداند مدیر قبلی چه اقداماتی انجام داده، کدام پروژه‌ها را به سرانجام رسانده، چه تصمیم‌هایی گرفته و چرا برخی برنامه‌ها به نتیجه نرسیده‌اند.

در ورزش کهگیلویه و بویراحمد، این ضرورت جدی‌تر است؛ چراکه علاوه بر عقب‌ماندگی زیرساختی، حاشیه‌های مربوط به نحوه واگذاری اماکن ورزشی، قراردادهای بهره‌برداری و چگونگی تخصیص امکانات و حمایت‌های مالی به هیئت‌های ورزشی نیز همواره محل بحث بوده است. موضوعاتی که پاسخگویی شفاف درباره آن‌ها می‌تواند بخشی از بی‌اعتمادی‌ها و حرف‌وحدیث‌های موجود را برطرف کند.

بازدید کافی نیست؛ صورت‌حساب مدیریت قبلی چه شد؟

اکنون انتظار می‌رود سرپرست جدید ورزش استان، در کنار پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام، یک ارزیابی روشن از عملکرد گذشته ارائه کند؛ از وضعیت قراردادهای اماکن ورزشی و نحوه واگذاری آن‌ها گرفته تا میزان حمایت از هیئت‌ها، سرنوشت اعتبارات و دلایل عقب‌ماندگی طرح‌های عمرانی.

ورزش استان بیش از آنکه به فهرست تازه‌ای از وعده‌ها نیاز داشته باشد، به تعیین تکلیف پرونده‌های باز و پاسخ‌های روشن نیازمند است. برخورد با پیمانکار متخلف ضروری است، اما باید مشخص شود چه سازوکاری اجازه داده پروژه‌ای با این حجم از انتظار عمومی، چنین بلاتکلیف بماند و مسئولیت نظارت بر آن در سال‌های گذشته بر عهده چه کسانی بوده است.

خداجو در آغاز مسئولیت خود با چند بازدید میدانی، نشانه‌هایی از حساسیت نسبت به مشکلات موجود بروز داده است؛ اما معیار قضاوت درباره مدیریت جدید، نه تعداد بازدیدها و نه صراحت وعده‌ها، بلکه نتیجه‌ای است که مردم و ورزشکاران در عمل مشاهده خواهند کرد.

ورزش کهگیلویه و بویراحمد دیگر فرصت چندانی برای تکرار چرخه آشنای تغییر مدیر، بیان مشکلات و صدور وعده‌های تازه ندارد. این بار باید دید مدیریت جدید قرار است فقط مشکلات به‌جامانده را روایت کند یا برای آن‌ها پاسخ، برنامه و پایان مشخصی داشته باشد.