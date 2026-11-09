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آخرین خبربارندگی سنگین در کهگیلویه و بویراحمد؛ آرامش نسبی جاده‌ها در کنار خسارت‌ها + فیلم
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فرماندار دنا خبر داد:

گردنه بیژن بازگشایی شد

فرماندار دنا از بازگشایی محور ارتباطی سی‌سخت به پادنا (گردنه بیژن) پس از ریزش سنگ و انسداد بخش‌هایی از این مسیر خبر داد و نسبت به خطرات احتمالی تردد در این محور کوهستانی هشدار داد.

کد خبر: 4200835تاریخ انتشار: 42 بازدید۰

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد، عباس رسولی اظهار کرد: در پی بارندگی‌های اخیر و ریزش سنگ، بخش زیادی از مسیر ارتباطی سی‌سخت به پادنا در محدوده گردنه بیژن مسدود شده بود که با تلاش شبانه‌روزی راهداران شهرستان دنا، عملیات پاکسازی انجام و این محور بازگشایی شد.
وی با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی گردنه بیژن افزود: این محور از گردنه‌های برف‌گیر و صعب‌العبور شهرستان دناست و در فصل بارندگی، احتمال ریزش سنگ و سقوط بهمن در آن وجود دارد.
فرماندار دنا از رانندگان و مسافران خواست هنگام عبور از این مسیر با احتیاط کامل تردد کنند و به دلیل احتمال ریزش سنگ، از توقف در طول مسیر خودداری کنند.
رسولی همچنین با قدردانی از تلاش راهداران شهرستان دنا تأکید کرد: بازگشایی این محور حاصل تلاش مستمر نیروهای راهداری است و اقدامات ایمن‌سازی مسیر نیز باید برای فراهم شدن شرایط تردد ایمن ادامه یابد.

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برچسب ها

ریزش سنگسی سختشهرستان دناگردنه بیژنراهداری کهگیلویه_و_بویراحمد

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