گردنه بیژن بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد ، عباس رسولی اظهار کرد: در پی بارندگی‌های اخیر و ریزش سنگ، بخش زیادی از مسیر ارتباطی سی‌سخت به پادنا در محدوده گردنه بیژن مسدود شده بود که با تلاش شبانه‌روزی راهداران شهرستان دنا، عملیات پاکسازی انجام و این محور بازگشایی شد.

وی با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی گردنه بیژن افزود: این محور از گردنه‌های برف‌گیر و صعب‌العبور شهرستان دناست و در فصل بارندگی، احتمال ریزش سنگ و سقوط بهمن در آن وجود دارد.

فرماندار دنا از رانندگان و مسافران خواست هنگام عبور از این مسیر با احتیاط کامل تردد کنند و به دلیل احتمال ریزش سنگ، از توقف در طول مسیر خودداری کنند.

رسولی همچنین با قدردانی از تلاش راهداران شهرستان دنا تأکید کرد: بازگشایی این محور حاصل تلاش مستمر نیروهای راهداری است و اقدامات ایمن‌سازی مسیر نیز باید برای فراهم شدن شرایط تردد ایمن ادامه یابد.