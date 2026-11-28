گروه استان‌ها - معاون دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از پلمب حدود ۲۰ واحد صنفی کافه و دکه در جریان گشت مشترک نظارتی در یاسوج خبر داد و گفت: مقادیری مشروبات الکلی نیز در این بازرسی‌ها کشف و ضبط شد.

معاون دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد، خبر داد:

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد ، سید عیسی مرتضائی، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، اظهار کرد: این اقدام در چارچوب طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و با مشارکت دستگاه قضایی، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی انجام شد.

وی افزود: در جریان این گشت مشترک که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول و مأموران کلانتری ۱۱ مرکزی بویراحمد در سطح شهر یاسوج برگزار شد، وضعیت فعالیت واحدهای صنفی و رعایت ضوابط قانونی و صنفی مورد بررسی قرار گرفت.

پلمب واحدهای صنفی به دلیل تخلفات مختلف

مرتضائی با اشاره به پلمب حدود ۲۰ واحد صنفی گفت: نداشتن پروانه کسب، تخلفات مرتبط با آیین‌نامه اماکن عمومی، عدم رعایت ضوابط بهداشتی، عرضه قلیان، نگهداری و عرضه مشروبات الکلی و اجرای موسیقی خارج از ضوابط قانونی از جمله تخلفات شناسایی‌شده در این بازرسی‌ها بود.

وی اضافه کرد: در جریان این طرح، مقادیری مشروبات الکلی نیز کشف و ضبط شد و با واحدهای متخلف مطابق مقررات برخورد قانونی صورت گرفت.

تداوم گشت‌های نظارتی در یاسوج

معاون دادستان مرکز استان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین از سوی متصدیان واحدهای صنفی تصریح کرد: فعالیت تجاری مجوزی برای نادیده گرفتن مقررات قانونی، حقوق شهروندان و ضوابط مربوط به اماکن عمومی نیست.

مرتضائی خاطرنشان کرد: گشت‌های مشترک قضایی، اطلاعاتی و انتظامی با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقاء امنیت عمومی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و با تخلفات احرازشده بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد می‌شود.