دستگیری متهم اصلی شهادت سرباز وظیفه پیمان عباسی پس از درگیری مسلحانه
گروه استانها - فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و دستگیری متهم اصلی شهادت سرباز وظیفه «پیمان عباسی» در شهرستان گچساران، پس از چندین ساعت درگیری مسلحانه با مأموران پلیس خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد، سردار «سهام صالحی»، با اعلام این خبر گفت: طی ماههای اخیر، با بهرهگیری از منابع اطلاعاتی و رصد مجرمان جرایم خشن، شناسایی عامل اصلی شهادت این سرباز وظیفه در دستور کار کارآگاهان انتظامی استان و شهرستان گچساران قرار گرفت.
دستگیری پس از چندین ساعت درگیری مسلحانه
وی افزود: با اقدامات تخصصی پلیس آگاهی و انتظامی شهرستان گچساران و هدایت عملیاتی فرماندهی انتظامی استان، متهم شناسایی شد و پس از چندین ساعت درگیری مسلحانه و مقاومت در برابر مأموران، دستگیر شد.
اعتراف به مشارکت در یک قتل دیگر
فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به انتقال پرونده به پلیس آگاهی استان برای تحقیقات تکمیلی بیان کرد: متهم در ابتدا نقش خود در شهادت سرباز وظیفه را انکار میکرد، اما با جمعآوری مستندات و انجام کارشناسیهای تخصصی، به مشارکت در این جنایت اعتراف کرد.
صالحی ادامه داد: متهم همچنین در جریان تحقیقات به نقش داشتن در قتل یک تبعه افغانستانی در روستای آبانجیر گچساران اعتراف کرده است.
وی در پایان از کشف و ضبط سلاح بهکاررفته در جنایت و موتورسیکلت مورد استفاده متهم خبر داد و گفت: این اقلام بر اساس اعترافات متهم توسط پلیس آگاهی کشف شده است.
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