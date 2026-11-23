کپی پیوندچاپ36 دیدگاه17913 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›سیاست فیلم<<سیاست فیلم نبض خبرخشم از تعطیلی کشاندن مجلس به خاطر مجرم حمید رسایی! تعداد بازدید: ۴۹۹۰ تعداد بازدید: ۴۹۹۰ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4203699 | 17913 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۰۸:۲۵ | 23 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن «مشکل مردم نان و ماکارانی است؛ نه تبلت رسایی» خشم مجری از به تعطیلی کشاندن مجلس به خاطر وضعیت مجرم حمید رسایی را میبینید و میشنوید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4203699/ گزارش خطا پسندها: 1 اشتراک گذاری برچسبها:حمید رساییتبلتمجلس شورای اسلامیویدیونبض خبرسوپرانقلابی مطالب مرتبطمقایسه دو خیابان تهران با شهرنو و پاتق زنان خیابانیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۱لغو جلسه علنی مجلس با درگیری نمایندگان پایداریتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۱درگیری فیزیکی، مجلس امروز را تعطیل کردتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۱سخنرانی جنجالی مجرم حمید رسایی در مرخصی زندان!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۷رسایی به مرخصی آمدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶به رسایی گفتم عذرخواهی کن، گفت: برای چه؟!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷رسایی در زندان هم دست از ادعای کذب برنداشت!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶تکذیب اعلام نظر رهبر انقلاب درباره پرونده رساییتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۰۴نمایندهای که از داخل زندان هم فرمان میدهد!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۷/۲۸رسایی باید از مجلس برود؟تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۷/۲۰رسایی زندان نرفته؛ هتل رفته است!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۷/۱۹سابقه شکایتهای حمید رسایی خبرساز شدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۷/۱۵هفت و نیم دقیقه اطلاعات پرونده مجرم حمید رساییتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۷/۱۴سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۳۶ در انتظار بررسی:۸ غیرقابل انتشار:۱۳ ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۰:۵۵ +۴۰ −۱۰۲ پاسخ لطفا جرم رسایی را با جرم حسن روحانی و ظریف و زنگنه در برجام و کرسنت را طی یک یادداشت رسمی مستقل در سایت تابناک بررسی بفرمایید!! ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۱:۱۳ +۱۲۱ −۲۷ پاسخ در پاسخ به ناشناس متهم اصلی ماجرای کرسنت که جلیلی است و جرات پاسخگویی و مناظره با زنگنه را نداشت و ندارهاحیای برجام که آرزوی رئیسی بود ولی نشد!اینکه بدون تحقیق و مطالعه حرفهای کاسبان جنگ و تحریم را تکرار می کنی یعنی سود تو در شانتاژ و نفهمیدنه! ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۰۰:۳۵ +۲ −۴ پاسخ در پاسخ به ناشناس روحانی و ظریف را ابتدا محاکمه کنید منصور ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۴:۴۲ +۳۹ −۱ پاسخ در پاسخ به ناشناس کاش میشد نمایندگان را استیضاح کردکاش میشد نمایندگان مجلس را پاسخگو کردکاش قانونی وجود داشت که مردم یا نهاد نظارتی بالاتری، نماینده محلس را عزل و برکنار میکرد. ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۴:۱۹ +۳۷ −۶ پاسخ در پاسخ به ناشناس جرم روحانی و ظریف؟مجرم شدن؟حضرت والا، روشنگری بفرمایید که ما بندگان ساده هم در جریان منویات ماورایی شما قرار بگیریم. مهرداد ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۲:۱۶ +۱۶ −۴۲ پاسخ در پاسخ به ناشناس احیائ برجام ،یعنی در این حد بی عزت نفس. جنابعالی بفرمائید وقتیکه ترامپ برجام را پاره کرد چطور میشه از احیا صحبت کنید. احیاء برجام همین آتشی هست که صبح تا پسین رو سر این کشور ریخته شده مثل اینکه در جریان نیستید که این محترم آغایی که به کشور حمله کرده ترامپ هست. اگر چشم داری چشمت وا کن اگر نداری گوشت وا کن. ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۲:۴۳ +۵۲ −۱۴ پاسخ در پاسخ به مهرداد این نشون میده توافق برجام خوب بوده و به ضرر امریکا که ترامپ از شدت عصبانیت اونا پاره کرده ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۱:۴۶ +۸ −۳۶ پاسخ در پاسخ به ناشناس ربطی به جرم رسایی نداره هرچیزی در جای خودش رسیدگی خواهد شد، لطفا فرافکنی نکنید ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۱:۰۹ +۹۳ −۱۲ پاسخ این رسایی با چند درصد ارای مردم واجد شرایط حوزه انتخابیه اش به مجلس رفته؟ ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۲:۳۹ +۵۰ −۶ پاسخ در پاسخ به ناشناس نفوذی های مجلس که مملکت را هم بهم میریزند را اخراج کنید. این ضعف قانون است که کسی که اومد تو مجلس هر کار و خطایی هم کرد باید تا ته دوره اش نماینده بمونه mahmood farid ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۲۲:۴۳ +۴ −۱ پاسخ در پاسخ به ناشناس پایداریاها دو جا را خیلی خراب کردندرسانه ملیمجلس ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۱:۴۷ +۴۷ −۹ پاسخ در پاسخ به ناشناس ۴ درصد ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۲:۲۰ +۲۵ −۷ پاسخ در پاسخ به ناشناس پزشکیان با ۱۶ میلیون چند درصد میشه ? ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۲:۲۸ +۳۹ −۷ پاسخ در پاسخ به ناشناس رای آقای پزشکیان در کل ایران حدود 27% و رای آقای رسایی در تهران حدود2/9% ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۲:۲۴ +۱۸ −۵ پاسخ در پاسخ به ناشناس در حدود 2/9% آرا مهرداد ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۲:۱۱ +۱۱ −۳۴ پاسخ در پاسخ به ناشناس تو بگو با یک رأی، یک رأی هم یک رأیه ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۹:۲۹ +۵ −۱ پاسخ قبلا میگفتن نماینده مجلس تا نماینده است مصونیت دا ره حالا چی شده این یکی را محکوم کردن وتو زندان انداختن دنا اورمزد ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۸:۵۶ +۴ −۰ پاسخ خسته نباشید نتیجه ی نظارت بر انتخاب نمایندگان برای ورود به مجلس این بود؟؟!!!! ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۴:۴۰ +۳۸ −۳ پاسخ رسایی کلا 3 روز مرخصی داشته.چرا ازاده؟؟؟؟؟؟ ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۴:۱۹ +۳۸ −۶ پاسخ رسایی دیگه نماینده نیست. مهد ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۲:۴۲ +۴۲ −۳ پاسخ یک سری مجرمان که خسارت محض به کشور تحمیل کردن .الان دارن راست راست میچرخه و به ریش همه میخندن ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۲:۲۹ +۴۹ −۹ پاسخ این مجرم سابقه دار چطور هنوز نماینده است؟!!!! ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۲:۱۲ +۵۸ −۹ پاسخ حالا بود و نبود این مجلس چه نفعی به حال مردم داره؟ دیدگاههای بیشتر دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
نظرات بینندگان
لطفا جرم رسایی را با جرم حسن روحانی و ظریف و زنگنه در برجام و کرسنت را طی یک یادداشت رسمی مستقل در سایت تابناک بررسی بفرمایید!!
متهم اصلی ماجرای کرسنت که جلیلی است و جرات پاسخگویی و مناظره با زنگنه را نداشت و نداره
احیای برجام که آرزوی رئیسی بود ولی نشد!
اینکه بدون تحقیق و مطالعه حرفهای کاسبان جنگ و تحریم را تکرار می کنی یعنی سود تو در شانتاژ و نفهمیدنه!
روحانی و ظریف را ابتدا محاکمه کنید
کاش میشد نمایندگان را استیضاح کرد
کاش میشد نمایندگان مجلس را پاسخگو کرد
کاش قانونی وجود داشت که مردم یا نهاد نظارتی بالاتری، نماینده محلس را عزل و برکنار میکرد.
جرم روحانی و ظریف؟
مجرم شدن؟
حضرت والا، روشنگری بفرمایید که ما بندگان ساده هم در جریان منویات ماورایی شما قرار بگیریم.
احیائ برجام ،یعنی در این حد بی عزت نفس. جنابعالی بفرمائید وقتیکه ترامپ برجام را پاره کرد چطور میشه از احیا صحبت کنید. احیاء برجام همین آتشی هست که صبح تا پسین رو سر این کشور ریخته شده مثل اینکه در جریان نیستید که این محترم آغایی که به کشور حمله کرده ترامپ هست. اگر چشم داری چشمت وا کن اگر نداری گوشت وا کن.
این نشون میده توافق برجام خوب بوده و به ضرر امریکا که ترامپ از شدت عصبانیت اونا پاره کرده
ربطی به جرم رسایی نداره هرچیزی در جای خودش رسیدگی خواهد شد، لطفا فرافکنی نکنید
این رسایی با چند درصد ارای مردم واجد شرایط حوزه انتخابیه اش به مجلس رفته؟
نفوذی های مجلس که مملکت را هم بهم میریزند را اخراج کنید. این ضعف قانون است که کسی که اومد تو مجلس هر کار و خطایی هم کرد باید تا ته دوره اش نماینده بمونه
پایداریاها دو جا را خیلی خراب کردند
رسانه ملی
مجلس
۴ درصد
پزشکیان با ۱۶ میلیون چند درصد میشه ?
رای آقای پزشکیان در کل ایران حدود 27% و رای آقای رسایی در تهران حدود2/9%
در حدود 2/9% آرا
تو بگو با یک رأی، یک رأی هم یک رأیه
قبلا میگفتن نماینده مجلس تا نماینده است مصونیت دا ره حالا چی شده این یکی را محکوم کردن وتو زندان انداختن
خسته نباشید
نتیجه ی نظارت بر انتخاب نمایندگان برای ورود به مجلس این بود؟؟!!!!
رسایی کلا 3 روز مرخصی داشته.چرا ازاده؟؟؟؟؟؟
رسایی دیگه نماینده نیست.
یک سری مجرمان که خسارت محض به کشور تحمیل کردن .الان دارن راست راست میچرخه و به ریش همه میخندن
این مجرم سابقه دار چطور هنوز نماینده است؟!!!!
حالا بود و نبود این مجلس چه نفعی به حال مردم داره؟
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.