در حالی که توقف دسترسی مدیران کل صمت استان‌ها به فرآیند تأیید ضمانت‌نامه‌های بانکی با واکنش منفی برخی تجار همراه شد، بررسی‌های تابناک نشان می‌دهد ریشه این تصمیم به نگرانی بانک مرکزی از اصالت ضمانت‌نامه‌ها بازمی‌گردد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ در هفته‌های اخیر، توقف دسترسی مدیران کل صمت استان‌ها به فرآیند تأیید ضمانت‌نامه‌های بانکی صادرکنندگان، حاشیه‌ساز شد و واکنش برخی فعالان تجاری را به‌دنبال داشت. منتقدان این تصمیم معتقد بودند محدود شدن این دسترسی‌ها، روند صادرات را کند می‌کند و حتی آن را نوعی «خودتحریمی» در شرایط سخت اقتصادی تعبیر کردند. با این حال، بررسی‌های خبرنگار تابناک نشان می‌دهد ماجرا، برخلاف برخی فضاسازی‌ها، نه توقف تجارت بلکه تلاش برای بستن یکی از منافذ قدیمی تخلف در تجارت خارجی بوده است.

ریشه این تصمیم را باید در یکی از مزمن‌ترین مشکلات سال‌های اخیر جست‌وجو کرد؛ کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای. به بیان دیگر، سال‌هاست برخی افراد با استفاده از این کارت‌ها، صادرات انجام می‌دهند اما پس از آن، تعهدی نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد ایفا نمی‌کنند. در چنین سازوکاری، صادرکننده واقعی در سایه می‌ماند، مسئولیت حقوقی و اجرایی بر دوش دارنده اسمی کارت قرار می‌گیرد و در نهایت نیز پیگیری بازگشت ارز با دشواری جدی روبه‌رو می‌شود. نتیجه این چرخه معیوب، چیزی جز تضعیف سیاست‌های ارزی و فشار بیشتر بر اقتصاد کشور نبوده است.

به همین دلیل، سیاست‌گذار در سال‌های گذشته تلاش کرد با تعیین سقف‌های صادراتی مرحله‌ای، ریسک سوءاستفاده را کاهش دهد. بر این اساس، صادرکننده در ابتدای فعالیت تنها تا سقف مشخصی (مثلا ۱۰۰ هزار دلار) امکان صادرات دارد و اگر در بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی عملکرد قابل قبولی از خود نشان دهد، این سقف به‌صورت تدریجی افزایش پیدا می‌کند. منطق این سیاست روشن است: توسعه صادرات باید هم‌زمان با اطمینان از بازگشت ارز حاصل از آن باشد، نه اینکه مسیر صادرات به محلی برای فرار از تعهد ارزی تبدیل شود.

در عین حال، برای آن دسته از تجاری که خواهان افزایش سقف صادراتی خود بودند، راهکاری در نظر گرفته شد. بر اساس این سازوکار، صادرکننده می‌توانست با ارائه ضمانت‌نامه بانکی معتبر، فراتر از سقف پایه خود صادرات انجام دهد. به بیان ساده، اگر سقف اولیه صادرات برای یک فعال اقتصادی ۱۰۰ هزار دلار تعیین شده بود، او با ارائه مثلا ۲۰۰ هزار دلار ضمانت‌نامه بانکی، می‌توانست مجموع سقف صادراتی خود را به ۳۰۰ هزار دلار افزایش دهد. این مدل قرار بود هم مانع توقف تجارت شود و هم برای سیاست‌گذار یک پشتوانه اجرایی در قبال تعهدات ارزی ایجاد کند.

اما گره اصلی از جایی شکل گرفت که بانک مرکزی نسبت به شیوه تأیید این ضمانت‌نامه‌ها ایراد گرفت. از نگاه سیاست‌گذار ارزی، فرآیند تأیید ضمانت‌نامه‌های بانکی باید کاملا شفاف، یکپارچه و قابل رهگیری باشد؛ چراکه در غیر این صورت، شائبه‌هایی مانند جعل، سهل‌انگاری در بررسی اصالت ضمانت‌نامه، یا حتی تأییدهای خارج از روال قانونی، تقویت می‌شود. به همین دلیل، بانک مرکزی از وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت خواست تأیید ضمانت‌نامه‌ها صرفا پس از ثبت و راستی‌آزمایی در سامانه سپام انجام شود.

سپام در واقع بستر پیام‌رسانی مالی الکترونیکی بانک مرکزی است؛ سامانه‌ای که برای یکپارچه‌سازی ارتباطات بانکی و مالی طراحی شده و امکان بررسی و تبادل اطلاعات مربوط به ضمانت‌نامه‌ها، اعتبارات اسنادی، حواله‌ها، استعلام‌ها و سایر مکاتبات بانکی را در یک شبکه واحد فراهم می‌کند. از منظر بانک مرکزی، ثبت ضمانت‌نامه در این سامانه به معنای کاهش قابل توجه ریسک جعل، افزایش قابلیت رهگیری و تقویت نظارت بر تعهدات ارزی صادرکنندگان است.

در همین چارچوب، بانک مرکزی طی مکاتبه‌ای با سازمان توسعه تجارت خواستار آن شد که دسترسی مدیران صمت استان‌ها به تأیید ضمانت‌نامه‌های بانکی به‌طور موقت متوقف شود تا در این فاصله، بستر لازم برای اتصال بانک‌های صادرکننده ضمانت‌نامه به سامانه سپام فراهم شود. همین توقف موقت بود که در روزهای اخیر به‌عنوان یک اختلال در روند صادرات مورد انتقاد برخی فعالان اقتصادی قرار گرفت.

با این حال، پیگیری‌های خبرنگار تابناک از منبع آگاه نشان می‌دهد این دسترسی‌ها دوباره فعال شده، اما با یک تغییر مهم و تعیین‌کننده: از این پس، مدیران صمت استان‌ها تنها زمانی می‌توانند ضمانت‌نامه بانکی را تأیید کنند که بانک مرکزی پیش‌تر اصالت و اعتبار آن را در سامانه سپام تأیید کرده باشد. به عبارت دیگر، اختیار تأیید استانی باقی مانده، اما دیگر بدون عبور از فیلتر نظارتی بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست.

این تغییر، اگرچه ممکن است در نگاه نخست برای برخی فعالان تجاری زمان‌بر یا محدودکننده به نظر برسد، اما در عمل می‌تواند چند نتیجه مهم به‌دنبال داشته باشد: نخست، کاهش امکان تأیید ضمانت‌نامه‌های غیرمعتبر یا مشکوک؛ دوم، محدود شدن اعمال سلیقه و سفارش در فرآیند تأیید؛ و سوم، افزایش قدرت نظارتی سیاست‌گذار بر بازگشت ارز حاصل از صادرات. در واقع، اگر صادرکننده‌ای در موعد مقرر تعهد ارزی خود را ایفا نکند، وجود یک ضمانت‌نامه بانکی معتبر و تأییدشده، ابزار اجرایی لازم را برای پیگیری تعهد در اختیار قرار می‌دهد.