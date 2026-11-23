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وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای تأکید کرد: «۴ هسته عملیاتی گروهک‌های تروریستی-تجزیه‌طلب منهدم و ۲۷ تروریست در استان آذربایجان‌غربی بازداشت شدند. متن اطلاعیه بدین شرح است: به استحضار شهروندان گرامی می‌رساند در ادامه مقابله سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات با تحرکات مزدوران دشمن آمریکایی-صهیونیستی برای انجام اقدامات تروریستی در کشور، با مجاهدت‌های خاموش دلاورمردان جان بر کف اداره‌کل اطلاعات آذربایجان غربی و بهره گیری از گزارش‌ها و مساعدت‌های موثر مردمی، اعضای چهار هسته مسلح گروهک تجزیه‌طلب که در راستای طرح صهیونیستی و آمریکائی، در حال سازماندهی برای اقدامات تروریستی و ناامنی در داخل کشور بودند، در تور اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) قرار گرفته و تمامی ۲۷ تروریست عضو این هسته‌ها شناسایی و دستگیر شدند. از این هسته‌های تروریستی ۵۲ قبضه سلاح کلاشینکف، ۹۴ تیغه خشاب به همراه یک دستگاه استارلینک کشف و ضبط گردید. هسته‌های منهدم شده، دارای بخش‌های پنج‌گانه‌ی جاسوسی، عملیاتی، تبلیغاتی، پشتیبانی و مالی بوده‌که ضمن انتقال سلاح از مناطق مرزی، در انتقال استارلینک به شهرهای داخل کشور برای کمک به دشمن متجاوز آمریکایی صهیونیستی نیز شرکت داشته‌اند.» تصاویر انبوه سلاح‌های کشف شده از تجزیه طلبان را می‌بینید.