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نبض خبر
تصاویر بازداشت دو گروهک تجزیه طلب
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تصاویری از عملیات سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات استان کردستان برای بازداشت اعضای دو هسته گروهک تروریستی - تجزیهطلب را میبینید.
نبض خبر
تصاویری از عملیات سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات استان کردستان برای بازداشت اعضای دو هسته گروهک تروریستی - تجزیهطلب را میبینید.
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