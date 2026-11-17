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تصاویر لحظات سقوط هواپیمای مسافربری روسیه که همچون گلوله آتشین به زمین برخورد کرد را می‌بینید. هفده نفر در سقوط هواپیمای آنتونوف-۱۲ در نزدیکی کمروف جان باختند. خدمه تا آخرین لحظه هواپیمای در حال سوختن را از ساختمان‌های مسکونی دور نگه داشتند. هواپیما از نووسیبیرسک به سمت کانسک در حال پرواز بود. هواپیما در مزرعه‌ای در نزدیکی روستای یاگونوو سقوط کرد و همه سرنشینان آن کشته شدند. بقایای هواپیما در شعاع ۵۰۰ متری پراکنده شد. هیچ محموله خطرناکی در هواپیما نبود و هیچ آسیبی به زمین وارد نشد.