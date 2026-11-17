به گزارش تابناک؛ متن اطلاعیه وزارت اطلاعات به این شرح است:

«بسمه تعالی

به استحضار شهروندان گرامی می‌رساند در ادامه مقابله سربازان گمنام امام زمان(عج) در وزارت اطلاعات با تحرکات مزدوران دشمن آمریکایی-صهیونیستی برای انجام اقدامات تروریستی در کشور، با مجاهدت‌های خاموش دلاورمردان جان بر کف اداره‌کل اطلاعات کردستان و بهره‌گیری از گزارش‌ها و مساعدت‌های موثر مردمی، اعضای دو هسته مسلح گروهک تجزیه‌طلب که در راستای طرح صهیونیستی و آمریکایی، در حال سازماندهی برای اقدامات تروریستی و ناامنی در داخل استان کردستان بودند، در تور اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) قرار گرفته و تمامی ۹ تروریست عضو این دو هسته شناسایی و دستگیر شدند.

در جریان این سلسله اقدامات، یکی از سر شبکه‌های اصلی خارج نشین که با هدایت یک سرویس اطلاعاتی منطقه، ماموریت ایجاد و هدایت شبکه‌ی مسلح در شهرستان کامیاران را بر عهده داشت، بازداشت شد.

از این سلول‌های تروریستی سازماندهی شده، تعداد ۴۷ قبضه سلاح کلاشینکف، ۹۳ تیغه خشاب، ۲۷۰۰ فشنگ و ۷۰ دستگاه تجهیزات ارتباطی استارلینک کشف و ضبط شد.

در پایان ضمن تشکر مجدد از شهروندان گرامی برای ارائه گزارش‌های مردمی، همچنان تقاضا می‌شود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستاد خبری وزارت اطلاعات(۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام‌رسان‌های ایرانی بله، ایتا، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja۱۱۳@(با تیک آبی) گزارش فرمایند.

اداره کل اطلاعات استان کردستان



