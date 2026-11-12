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انهدام تیم تروریستی پژاک در سردشت

قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای از انهدام کامل یک تیم دو نفره گروهک تروریستی پژاک در کمین اطلاعاتی رزمندگان اسلام در ارتفاعات مرزی شهرستان سردشت خبر داد.

کد خبر: 4201445تاریخ انتشار: 546 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای از انهدام کامل یک تیم دو نفره گروهک تروریستی پژاک در کمین اطلاعاتی رزمندگان اسلام در ارتفاعات مرزی شهرستان سردشت خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

در ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و با عنایت آن حضرت یک تیم از گروهک تروریستی پژاک که قصد ورود به مرزهای شمالغرب کشور در روز گذشته برای اقدامات خرابکارانه و تروریستی را داشت، با رصد اطلاعاتی هنگ مرزی استان آذربایجان غربی در کمین رزمندگان اسلام گرفتار و به صورت کامل متلاشی شد.

در این درگیری که در ارتفاعات مرزی شهرستان سردشت صورت گرفت، این تیم دو نفره بطور کامل منهدم شده و اجساد آنان به همراه انواع سلاح، تجهیزات و ماهواره استارلینک کشف و در اختیار رزمندگان اسلام قرار گرفت.

️قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه ضمن هشدار مجدد به عناصر تجزیه طلب و تروریست اعلام می‌دارد، هرگونه اقدام در جهت ناامن سازی مرزهای شمالغرب با پاسخ قاطع و پشیمان کننده مواجه خواهد شد.

منبع: فارس


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برچسب ها

سپاهگروهک تروریستیپژاکسردشتنیروی زمینی سپاهامنیت مرزهاانهدام گروهک تروریستی

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