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رسم جوانمردی ایران در زمان محاصره عراق که تکرار نشد!

تعداد بازدید: ۲۱۵
کد خبر: 4201677 726 بازدید تاریخ انتشار:
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مجری یکی از شبکه‌های تلویزیون عراق با اشاره به رفتار جوانمردانه ایران با فرمان رهبر شهید انقلاب در زمان محاصره عراق و اجرای برنامه نفت و در برابر غذا، یادآور شد که عراق باید رفتار مشابهی نشان دهد. با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.


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برچسب‌ها:
عراقایران و آمریکاایران و عراقآمریکا و عراقنبض خبربرنامه نفت در برابر غذاجنگ ایران و آمریکامحاصره ایران

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