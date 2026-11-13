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نبض خبر
رسم جوانمردی ایران در زمان محاصره عراق که تکرار نشد!
تعداد بازدید: ۲۱۵
تعداد بازدید: ۲۱۵
مجری یکی از شبکههای تلویزیون عراق با اشاره به رفتار جوانمردانه ایران با فرمان رهبر شهید انقلاب در زمان محاصره عراق و اجرای برنامه نفت و در برابر غذا، یادآور شد که عراق باید رفتار مشابهی نشان دهد. با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
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