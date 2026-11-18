منابع مطلع از مذاکرات گفته‌اند تهران و واشنگتن همچنان بر سر این موضوع اختلاف دارند که کدام طرف باید نخستین گام را بردارد و اقدامات مورد توافق با چه ترتیبی اجرا شوند.

به گزارش تابناک؛ رویترز گزارش داد مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا بر سر ترتیب اجرای اقدامات مورد انتظار دو طرف متوقف شده است؛ تهران خواهان برداشته شدن فشارها پیش از آغاز مذاکرات هسته‌ای است، در حالی که واشنگتن بر اجرای همزمان و متقابل تعهدات تأکید دارد.

به گزارش عصر ایران به نقل از رویترز، مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا در حالی ادامه دارد که اختلاف دو طرف بر سر «ترتیب اقدامات» به مانعی جدی برای دستیابی به توافق تبدیل شده است.

بنا بر این گزارش؛ منابع مطلع از مذاکرات گفته‌اند تهران و واشنگتن همچنان بر سر این موضوع اختلاف دارند که کدام طرف باید نخستین گام را بردارد و اقدامات مورد توافق با چه ترتیبی اجرا شوند.

به نوشته رویترز، ایران خواهان آن است که پیش از آغاز مذاکرات اساسی درباره برنامه هسته‌ای، آمریکا محاصره دریایی را لغو کند، دارایی‌های بلوکه‌شده ایران را آزاد کند، امکان فروش نفت را بازگرداند و به خصومت‌ها در جبهه‌های مختلف پایان دهد.

در مقابل، واشنگتن خواهان اقداماتی متقابل و همزمان است و تأکید دارد که تعهدات قابل راستی‌آزمایی ایران درباره برنامه هسته‌ای باید از همان ابتدای روند مورد توافق قرار گیرد.

به گفته منابع رویترز، تهران در ازای رفع محاصره و دیگر اقدامات آمریکا، آمادگی دارد مسیر عبور و مرور از تنگه هرمز را دوباره باز کند و گفت‌وگو درباره برنامه هسته‌ای را به مراحل بعدی موکول کند.

در مقابل، آمریکا خواهان آن است که موضوع هسته‌ای از همان ابتدای توافق در چارچوب مذاکرات قرار گیرد.

تنگه هرمز همچنان اهرم اصلی مذاکرات

رویترز گزارش داده است که تنگه هرمز یکی از اصلی‌ترین اهرم‌های چانه‌زنی در مذاکرات میان دو طرف است. ایران خواهان پایان محاصره و فشار اقتصادی آمریکا است و در مقابل، واشنگتن بر بازگشایی مسیر کشتیرانی در این تنگه تأکید دارد.

بر اساس این گزارش، تهران همچنین خواهان ایفای نقشی به رسمیت شناخته‌شده در مدیریت عبور و مرور از تنگه هرمز است؛ تنگه‌ای که مسیر مهم انتقال انرژی در جهان محسوب می‌شود.

مذاکرات در سایه احتمال ازسرگیری درگیری‌ها

به نوشته رویترز، مذاکرات در شرایطی به این بن‌بست رسیده که جنگ میان ایران و آمریکا نزدیک به ۹ ماه ادامه داشته و هر دو طرف همچنان تصور می‌کنند زمان می‌تواند به نفع آنها باشد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، به جای آغاز حملات گسترده‌تر، بر فشار اقتصادی و محاصره دریایی علیه ایران تکیه کرده است. در مقابل، مقام‌های ایرانی معتقدند واشنگتن باید پیش از هرگونه امتیازدهی از سوی تهران، اقدامات خود را آغاز کند.

رویترز همچنین به نقل از مقام‌های اروپایی و منابع کشورهای حوزه خلیج فارس گزارش داده است که با وجود ادامه تلاش‌های میانجی‌گرانه کشورهایی مانند عمان و قطر، شکاف میان مواضع دو طرف همچنان قابل توجه است و احتمال ازسرگیری درگیری‌ها نیز منتفی نیست.

منبع: عصرایران



