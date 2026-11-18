مهدی اربابی از پیشکسوتان خوش‌نام فوتبال ایران که به دلیل عارضه کلیوی چند روزی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان مهر بستری و تحت درمان قرار داشت، درگذشت.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، مهدی اربابی از پیشکسوتان خوش‌نام فوتبال ایران چند روزی بود که به دلیل عارضه کلیوی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان مهر بستری و تحت درمان قرار داشت که در نهایت صبح امروز (چهارشنبه) دارفانی را وداع گفت.

اربابی رئیس سابق هيئت فوتبال استان تهران بود که از همین‌رو، ظهر روز گذشته (سه‌شنبه) جمعی از بازیکنان سابق باشگاه‌های تهران به دیدار و عیادت او رفتند، اما این عیادت وداع پایانی آنها شد.

حمید استیلی، اکبر یوسفی، علی‌اصغر مدیرروستا، محسن گروسی، احمدرضا دانا، علی لطیفی و رضا رضایی‌منش از نفراتی بودند که به عیادت مهدی اربابی رفتند.

مرور خاطرات سفر به کربلا همراه تیم بهمن به عنوان اولین تیم ورزشی ایرانی که موفق به زیارت عتبات عالیات شدند و مرور خاطرات ورزشی از صحبت‌های مطرح شده در این ملاقات بود که در زمان ریاست مهدی اربابی در هیئت فوتبال استان تهران رقم خورد.

عکس‌ها: صالح محمدرحیمی