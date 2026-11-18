به گزارش تابناک، مهدی اربابی پیشکسوت فوتبال ایران که مدتی در بستر بیماری بود دارفانی را وداع گفت.

مهدی اربابی متولد ۲۷ فروردین ۱۳۲۵ در محله شمیرانات تهران است. او ۱۰ سال رئیس هیئت فوتبال استان تهران و ۲ دوره مدیر کل باشگاه ورزشی انقلاب بود.

اربابی باشگاه سعدآباد را تاسیس کرد و مربی و سرپرست این باشگاه هم بود. تیم سعدآباد در سال ۱۳۶۲ قهرمان جام حذفی شد. او ۲ دوره مربی تیم ملی جوانان و یک دوره نیز سرپرست این تیم بود.

اربابی همچنین مسئولیت باشگاه ایرانیان دبی و مدیریت باشگاه بنیاد شهید را نیز بر عهده داشت.

منبع: مهر



