حمید علیدوستی درگذشت

به گزارش تابناک؛ حمید علیدوستی پیشکسوت خوشنام و باسابقه فوتبال ایران و پدر ترانه علیدوستی بازیگر سینما، دقایقی پیش در بیمارستان عرفان نیایش تهران درگذشت.



مرحوم علیدوستی مدت‌ها با بیماری سرطان پروستات و استخوان دست و پنجه نرم کرد و در نهایت دقایقی پیش در بیمارستان عرفان نیایش تهران به علت ایست قلبی درگذشت.



مرحوم علیدوستی متولد 21 اسفند 1334 بود و در محله 17 شهریور تهران به دنیا آمد.



او سال‌ها در فوتبال ایران در تیم‌هایی همچون هما، دارایی، کشاورز و سایپا بازی کرد و بین سال‌های 1356 تا 1366 نیز عضو تیم ملی فوتبال ایران بود.



مرحوم علیدوستی همچنین به عنوان سرمربی در تیم‌های پیکان، سایپا، هما، تراکتور، تیم ملی زیر 20 سال ایران و تیم ملی زیر 17 سال ایران فعالیت داشت.



او از سال گذشته نیز به عنوان مدیر فنی تیم فوتبال چادرملو اردکان مشغول به فعالیت بود.

منبع: ایسنا