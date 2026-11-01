حمید علیدوستی درگذشت
حمید علیدوستی پیشکسوت خوش نام فوتبال ایران درگذشت.
به گزارش تابناک؛ حمید علیدوستی پیشکسوت خوشنام و باسابقه فوتبال ایران و پدر ترانه علیدوستی بازیگر سینما، دقایقی پیش در بیمارستان عرفان نیایش تهران درگذشت.
مرحوم علیدوستی مدتها با بیماری سرطان پروستات و استخوان دست و پنجه نرم کرد و در نهایت دقایقی پیش در بیمارستان عرفان نیایش تهران به علت ایست قلبی درگذشت.
مرحوم علیدوستی متولد 21 اسفند 1334 بود و در محله 17 شهریور تهران به دنیا آمد.
او سالها در فوتبال ایران در تیمهایی همچون هما، دارایی، کشاورز و سایپا بازی کرد و بین سالهای 1356 تا 1366 نیز عضو تیم ملی فوتبال ایران بود.
مرحوم علیدوستی همچنین به عنوان سرمربی در تیمهای پیکان، سایپا، هما، تراکتور، تیم ملی زیر 20 سال ایران و تیم ملی زیر 17 سال ایران فعالیت داشت.
او از سال گذشته نیز به عنوان مدیر فنی تیم فوتبال چادرملو اردکان مشغول به فعالیت بود.
منبع: ایسنا
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نظرات بینندگان
علیدوستی علی یارت. دست حق نگهدارت
مرحوم حمید علیدوستی فوتبالی فراتر از آسیا داشت انسانی خوش اخلاق و با صفا بود خدا رحمتش کنه
روحش شاد
روحش شاد
خجالت نمی کشی این خبر را در حاشیه چپ بین سایر خبرها کار میکنی؟ البته شاید غیر از این بود باید تعجب می کردم.
روحت شاد قهرمان،رحمت الهی نصیبت باد
روحش شاد از بازیگران فوتبال بی حاشیه وعالی فوتبال ایران بود
کسی که پدر یک فتنه گر بود و فرزندش را درست تربیت نکرد. خدا از تقصیراتش بگذره
آفرین
ترانه کجاست؟
ترانه جان کجاست ؟
فاقد اهمیت
فاقد اهمیت
روحش غریق رحمت الهی
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