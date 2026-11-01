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تابناک
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18249بازدید

حمید علیدوستی درگذشت

حمید علیدوستی پیشکسوت خوش نام فوتبال ایران درگذشت.

کد خبر: 100000060تاریخ انتشار: 18249 بازدید

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به گزارش تابناک؛ حمید علیدوستی پیشکسوت خوشنام و باسابقه فوتبال ایران و پدر ترانه علیدوستی بازیگر سینما، دقایقی پیش در بیمارستان عرفان نیایش تهران درگذشت.

مرحوم علیدوستی مدت‌ها با بیماری سرطان پروستات و استخوان دست و پنجه نرم کرد و در نهایت دقایقی پیش در بیمارستان عرفان نیایش تهران به علت ایست قلبی درگذشت.

مرحوم علیدوستی متولد 21 اسفند 1334 بود و در محله 17 شهریور تهران به دنیا آمد.

او سال‌ها در فوتبال ایران در تیم‌هایی همچون هما، دارایی، کشاورز و سایپا بازی کرد و بین سال‌های 1356 تا 1366 نیز عضو تیم ملی فوتبال ایران بود.

مرحوم علیدوستی همچنین به عنوان سرمربی در تیم‌های پیکان، سایپا، هما، تراکتور، تیم ملی زیر 20 سال ایران و تیم ملی زیر 17 سال ایران فعالیت داشت.

او از سال گذشته نیز به عنوان مدیر فنی تیم فوتبال چادرملو اردکان مشغول به فعالیت بود.
منبع: ایسنا

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برچسب ها

درگذشتحمید علیدوستیپدر ترانه علیدوستی

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نظرات بینندگان

حسن۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۰۸:۳۷

علیدوستی علی یارت. دست حق نگهدارت

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۰۷:۳۹

مرحوم حمید علیدوستی فوتبالی فراتر از آسیا داشت انسانی خوش اخلاق و با صفا بود خدا رحمتش کنه

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۲۳:۳۸

روحش شاد

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۲۳:۳۸

روحش شاد

بنا۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۲۱:۵۵

خجالت نمی کشی این خبر را در حاشیه چپ بین سایر خبرها کار میکنی؟ البته شاید غیر از این بود باید تعجب می کردم.

تاجیک۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۲۱:۳۵

روحت شاد قهرمان،رحمت الهی نصیبت باد

سیدمحسن شریف۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۲۰:۰۸

روحش شاد از بازیگران فوتبال بی حاشیه وعالی فوتبال ایران بود

اردلان۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۱۹:۵۸

کسی که پدر یک فتنه گر بود و فرزندش را درست تربیت نکرد. خدا از تقصیراتش بگذره

مسلم۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۶:۲۴

آفرین

احمد۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۱۹:۳۲

ترانه کجاست؟

احمد۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۱۹:۳۱

ترانه جان کجاست ؟

بللل۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۱۹:۲۶

فاقد اهمیت

بللل۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۱۹:۲۶

فاقد اهمیت

پیمان۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۱۹:۲۰

روحش غریق رحمت الهی

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