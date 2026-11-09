آخرین جزئیات از وضعیت دختران بسکتبالیست

به گزارش تابناک؛ حبیب ستوده نژاد، درباره آخرین وضعیت اعضای تیم بسکتبال زنان آکادمی سحر که در راه برگشت از آبادان به تهران بعد از پایان هفته دوم لیگ برتر بسکتبال واژگون شد و برخی از اعضای کادر فنی و بازیکنانش اکنون در بیمارستان شوش و گلستان اهواز بستری هستند، اظهار کرد: اعضای این تیم ۱۶ نفر بودند که ۷ نفر آن‌ها هنوز در اهواز بستری هستند و مابقی به تهران بازگشته‌اند. از این ۷ نفر عماد سلمانی همسر سحر آغنده و یکی از اعضای کادر تیم آکادمی سحر از ناحیه لگن دچار شکستکی شده و برای عمل جراحی از شوش به اهواز منتقل شد که امروز تحت عمل جراحی قرار گرفت و وضعیت عمومی او خوب است.

۷ نفر همچنان بستری هستند

وی گفت: پسر سحر آغنده نیز در بیمارستان شوش بستری است و او نیز از ناحیه دنده آسیب دیده و اجازه جابه‌جایی ندارد و فعلا در بخش آی سی یو بستری است. البته او هوشیاری دارد و تنها از ناحیه دنده‌ها آسیب دیده است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران تصریح کرد: سمانه ثابت‌زاده یکی از اعضای تیم که از بیمارستان مرخص شده بود به دلیل مو برداشتن قفسه سینه‌اش دوباره در بیمارستان بستری و حال عمومی‌اش خوب است. سایر اعضای تیم امروز به تهران بازمی‌گردند.

او هم‌چنین درباره وضعیت پریا مهرمند نیز گفت: او دو بار از ناحیه پای راست تحت عمل جراحی قرار گرفته و خطر از بیخ گوشش رد شده و جای نگرانی وجود ندارد، آخرین عمل جراحی پریا مهرمند موفقیت آمیز بوده، از اتاق عمل بیرون آمده و وضعیت عمومی‌اش خوب است و به بخش منتقل شده است، اگر حال عمومی او خوب باشد به احتمال زیاد فردا با هواپیما به تهران منتقل می‌شود. هم‌چنین وضعیت عمومی عادلی سرپرست تیم خوب و مشکلی ندارد و قرار است امروز با آمبولانس به بیمارستان تهران منتقل شود.

او در پایان افزود: طبق دستور وزیر ورزش برای بهبودی سلامت تمام دختران بسکتبالیست همه پای کار هستیم تا مشکلی ایجاد نشود.

منبع: ایسنا