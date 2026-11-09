سقف انتقال پول غیرحضوری در پایا افزایش یافت

بانک مرکزی در دستورالعمل جدید انتقال وجه بین‌بانکی، سقف هر دستور پرداخت غیرحضوری در سامانه پایا را از ۲۰۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش داد.

به گزارش تابناک، بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای انتقال وجه بین‌بانکی ابلاغ کرد که براساس آن: کف مبلغ دستور پرداخت‌های سامانهٔ «ساتنا» اعم از حضوری و غیرحضوری از ۱۰۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

سقف مبلغ هر دستور پرداخت غیرحضوری سامانهٔ «پایا» از ۲۰۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون تومان و سقف مبلغ هر دستور پرداخت‌حضوری سامانه «پایا» از ۲۰۰ میلیون به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

سقف روزانهٔ دستور پرداخت‌های غیرحضوری سامانهٔ «پل» از ۱۰۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان و سقف دستور پرداخت‌های حضوری سامانهٔ «پل» از ۱۰۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

همچنین حداکثر تعداد دستور پرداخت‌های ورودی قابل دریافت توسط هر شخص در سامانهٔ «پل» (به‌ازای هر حساب) ، روزانه ۵ دستور پرداخت تعیین شده است.