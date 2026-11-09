گروه هکری حنظله در بیانیه‌ای از توزیع صدها هزار نسخه بیانیه در تل‌آویو خبر داد و درباره پیامدهای حمله مجدد به زیرساخت‌های انرژی جبهه مقاومت هشدار داد.

به گزارش تابناک؛ گروه هکری حنظله با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ده‌ها نفر از عوامل «جبهه مقاومت مردمی حنظله» در اقدامی شبانه، تا سپیده‌دم در معابر تل‌آویو حضور یافته و صدها هزار نسخه بیانیه هشدارآمیز را مقابل درِ منازل نصب کرده‌اند.

بر اساس اعلام این گروه، بیانیه‌های توزیع‌شده با سربرگ «جبهه مقاومت مردمی حنظله» و هشتگ‌های «#بدون_آب» و «#بدون_برق» ، ساکنان تل‌آویو را برای مشاهده متن هشدار به وب‌سایت این گروه هدایت می‌کردند.

حنظله در این بیانیه خطاب به ساکنان سرزمین‌های اشغالی هشدار داد: «اگر بار دیگر سران شما زیرساخت‌های انرژی جبهه مقاومت را هدف قرار دهند، باید آماده باشید که بهای سنگین این تجاوز را در زندگی روزمره خود بپردازید.»

این گروه در ادامه، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و تأسیسات آب‌شیرین‌کن در سراسر سرزمین‌های اشغالی را به حمله تهدید کرد و از قطع گسترده آب و برق به‌عنوان پیامد تکرار حملات به زیرساخت‌های انرژی جبهه مقاومت نام برد.

حنظله با توصیف این پیام به‌عنوان «آخرین هشدار» ، تأکید کرد: «دیشب صدای ما را از قلب تل‌آویو شنیدید» و سران رژیم صهیونیستی را درباره پیامدهای تکرار حمله به زیرساخت‌های جبهه مقاومت هشدار داد.

منبع: فارس