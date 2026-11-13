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رتبه نهایی ایران در المپیک جوانان + جدول

کاروان ایران با کسب یک طلا، ۴ نقره و ۳ برنز و قرار گرفتن در رتبه ۳۸ به کار خود در المپیک جوانان داکار پایان داد.

کد خبر: 4201664تاریخ انتشار: 387 بازدید۰
المپیک جوانان
به گزارش تابناک، بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ (Dakar ۲۰۲۶ Youth Olympic Games) از ۳۱ اکتبر تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ (نهم تا ۲۲ آبان‌ماه) به پایان رسید و به عنوان چهارمین دوره بازی‌های المپیک تابستانی جوانان در کشور سنگال نخستین دوره در تاریخ المپیک محسوب می‌شد که به میزبانی یک کشور آفریقایی برگزار شد.

کاروان ایران با ۲۹ ورزشکار در ۱۴ رشته ورزشی و کسب یک طلا، ۴ نقره و ۳ برنز و قرار گرفتن در جایگاه ۳۸ بین ۸۸ کشور حاضر در این دوره از مسابقات به کار خود، پایان بخشید.

مدال طلا

بنیامین سلطانیان: تکواندو

مدال نقره

- پارسا شهشهانی: ماده ۲۰۰متر کرال پشت

- سبحان حکیمی: جودو

- امیرعلی دومیرکلایی: کشتی ساحلی

- عسل گل‌تپه: تکواندو

مدال برنز

- آرش پهالی: ووشو، تالو

- رضا جلیلیان: کشتی ساحلی

- تیم ملی فوتسال دختران (حدیث یاری، فاطمه شکرانی، نرگس امیرمحسنی طناز باقری‌نیا، نفیسه محمدی، نیایش رحمانی، سارینا زارع حقیقی، الناز حسینی‌پور، ملینا نیکبخت، ستایش رضایی‌صلاحی)

المپیک جوانان

گفتنی است تیم‌های چین، ژاپن و روسیه به ترتیب در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند

المپیک جوانان

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ایرانورزشکاران ایرانیمدال طلاالمپیک جوانان

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