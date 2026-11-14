به گزارش تابناک؛ در ادامه اظهارات ضد و نقیض ترامپ درباره چگونگی خروج از بن‌بست جنگ با ایران، رویترز امروز به نقل از سه منبع آگاه مدعی شد که او در روزهای اخیر به مشاوران ارشدش گفته که «اگر آمریکا با اقدام تحریک‌آمیز جدیدی از سوی تهران یا حوثی‌های تحت حمایتش (یمنی‌ها) مواجه نشود، ممکن است از حمله به ایران خودداری کند».

به گزارش رویترز، مقام‌های فعلی و سابق گفتند که به نظر نمی‌رسد رئیس‌جمهور آمریکا هنوز درباره چگونگی پایان دادن به این جنگ نامحبوب که در ماه فوریه با مشارکت اسرائیل آغاز کرد، به تصمیم نهایی رسیده باشد.

ترامپ در حال بررسی توقف حملات جدید به ایران است

به ادعای این منابع ناشناس، ترامپ در نشست‌هایی با مشاوران امنیت ملی خود و پس از دریافت مجموعه‌ای از گزارش‌های اطلاعاتی، اعلام کرده که در حال بررسی خودداری از انجام حملات جدید است.به ادعای این گزارش، ترامپ همچنین با موضع متحدان منطقه‌ای آمریکا که از او خواسته‌اند بار دیگر وارد جنگی تمام‌عیار نشود، ابراز همدلی کرده است.

ترامپ در مصاحبه اخیر خود مدعی شد که به دلیل درخواست کشورهای منطقه، جنگ با ایران طولانی شده، در غیر این صورت کار را خیلی سریع تمام می‌کرد.

تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه هم‌زمان با تردید ترامپ

این گزارش در حالی منتشر شده که که آمریکا هم‌زمان در حال تقویت حضور نظامی خود در منطقه است و سومین ناو هواپیمابر این کشور در راه غرب آسیاست.

او که پیش‌تر ادعای مذاکره با ایران را مطرح می‌کرد، پنجشنبه با انتشار پیامی در تروث‌سوشال اعلام کرد که آمریکا نیازی به توافق با ایران ندارد و از معاون خود جی‌دی‌ونس خواست که توجهش را به وضعیت کنگره متمرکز کند.

جنگ با ایران موجب افزایش قیمت جهانی سوخت شده و در میان رأی‌دهندگان آمریکایی محبوبیتی ندارد؛ همان رأی‌دهندگانی که در انتخابات میان‌دوره‌ای اخیر، کنترل کنگره را از دست هم‌حزبی‌های ترامپ خارج کرده و به دموکرات‌ها سپردند.در نظرسنجی رویترز/ایپسوس که کمی پیش از انتخابات سوم نوامبر انجام شد، ۵۵ درصد آمریکایی‌ها اعلام کردند که هزینه‌های جنگ، ارزش آن را نداشته است. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، هم جنگ را دلیل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره اعلام کرد.

منبع: فارس