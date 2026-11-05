هشدار منابع آمریکایی درباره احتمال حمله ترامپ به ایران

رویترز نوشت: در شرایطی که هیچ مسیر روشنی برای خروج از جنگ وجود ندارد، به گفته دو منبع آگاه از این موضوع، دریاسالار برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، هفته گذشته گزینه‌های ازسرگیری عملیات نظامی را به ترامپ ارائه کرده است.

به گزارش تابناک؛ ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا در ماه‌های اخیر نشان داده‌اند که ازسرگیری حملات به ایران، موضع تهران در مذاکرات را به‌طور اساسی تغییر نخواهد داد و به تغییر حکومت در ایران نیز منجر نخواهد شد. این موضوع را یک مقام اطلاعاتی آمریکا و دو مقام دیگر آمریکایی که در جریان این ارزیابی‌ها قرار گرفته‌اند، بیان کرده‌اند.

منابعی که از رایزنی‌های داخلی دولت مطلع هستند، هشدار می‌دهند که ترامپ همچنان ممکن است تصمیم به اقدام نظامی بگیرد. به گفته این منابع، او پیش از انتخابات روز سه‌شنبه نیز از خطرات سیاسی چنین اقدامی آگاه بود، اما «اصلاً برایش اهمیتی نداشت».

ترامپ به دنبال برنامه‌ریززی برای بمباران ایران

یکی از منابع گفت اکنون که انتخابات میان‌دوره‌ای به پایان رسیده، ترامپ از نظر سیاسی چیزی برای از دست دادن ندارد و احتمال بیشتری وجود دارد که موضع خود در قبال ایران را تشدید کند و حمله به ایران را در دستور کار قرار دهد.

منبع دوم نیز موافق بود که محتمل‌ترین مسیر، ازسرگیری درگیری‌های نظامی است. او گفت: «او در حال برنامه‌ریزی برای بمباران ایران است. به حرف‌هایی که می‌زند گوش نکنید. او حمله را به تعویق انداخت چون انتخابات میان‌دوره‌ای در پیش بود. ما از او خواستیم تا بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای دست نگه دارد.»

تمامی این منابع به شرط فاش نشدن نامشان با رویترز گفت‌وگو کرده‌اند.

منبع: انتخاب