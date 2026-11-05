ترامپ وزیر جنگش را تهدید به استیضاح کرد

نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، اعلام کرد در صورتی که وزیر جنگ این کشور، از سمت خود کناره‌گیری نکند، طرح استیضاح او را بار دیگر به جریان خواهد انداخت.

به گزارش تابناک؛ توماس مسی در پی شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره هشدار داد در صورتی که پیت هگزث، وزیر جنگ آمریکا از سمت خود کناره‌گیری نکند، طرح استیضاح او را بار دیگر به جریان خواهد انداخت؛ اقدامی که قرار است با بازگشت کنگره به جلسات خود در هفته آینده به رأی گذاشته شود.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، مسی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تنها شرایطی که در آن مواد استیضاح را دوباره ارائه نخواهم کرد، استعفای هگزث است.»

وی در گفت‌وگو با شبکه خبری سی‌ان‌ان نیز اظهار داشت که قصد دارد با بازگشت کنگره به جلسات خود در هفته آینده، روند رأی‌گیری درباره استیضاح وزیر جنگ را در مجلس نمایندگان به جریان بیندازد.

چندین منبع جمهوری‌خواه به سی‌ان‌ان گفته‌اند که انتظار دارند این طرح به تصویب برسد.

این نماینده جمهوری‌خواه در واکنش به شکست انتخاباتی حزب خود در انتخابات میان‌دوره‌ای، با انتقاد از عملکرد دولت ترامپ گفت: «نمی‌توان انتخاباتی را تا این اندازه بد مدیریت کرد و تصور کرد که فقط یک مسئله عامل آن بوده است. اگر آنها صرفاً از پیروی کورکورانه از دونالد ترامپ (رئیس‌جمهور آمریکا) دست برداشته بودند، این شکست کاملاً قابل پیشگیری بود.»

در همین حال، شبکه سی‌ان‌ان به نقل از مقام‌های کاخ سفید گزارش داد که ترامپ به دستیاران خود گفته است هگزث باید در برابر تلاش‌ها برای استیضاح و همچنین هرگونه تحقیق درباره تصمیم‌گیری‌هایش مقاومت کند.

ترامپ روز چهارشنبه نیز گزارش‌ها درباره بررسی احتمال برکناری وزیر جنگ آمریکا را رد کرد و به خبرنگاران گفت که وزیر جنگ آمریکا «کار بسیار خوبی انجام می‌دهد».

شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون، نیز در واکنش به تلاش‌ها برای استیضاح وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد که هگزث «در برابر سیاستمدارانی که به دنبال کسب امتیازات حزبی هستند، عقب‌نشینی نخواهد کرد و مرعوب نخواهد شد».

پارنل افزود: «وزیر هگزث صددرصد متعهد است تا پایان دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، هدایت وزارت دفاع را بر عهده داشته باشد.»

از سوی دیگر، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، روز چهارشنبه پیش‌تر اعلام کرده بود که دلیل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، جنگ ایران بوده است.

منبع: فارس