ایران هنوز زرادخانه موشکی عظیمی دارد

روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد، ایران، با وجود قرار گرفتن در برابر حملات آمریکایی-صهیونی به زیرساخت‌های تسلیحاتی‌اش، بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ موشک در اختیار دارد.

به گزارش تابناک، این یافته‌های تازه، ادعاهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه توانمندی‌های نظامی تهران تا حد زیادی از بابت جنگ متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی از بین رفته است را نقش بر آب می‌کند.

وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی همچنین نوشت که این ارزیابی نشان می‌دهد ایران همچنان از زرادخانه موشکی قابل‌توجهی برخوردار است که در صورت از سرگیری درگیری‌ها، می‌تواند اهداف آمریکا و متحدانش در منطقه را هدف قرار دهد.

مقاماتی که با این رسانه آمریکایی گفتگو کردند، اظهار داشتند که سطح اطمینان به این ارزیابی پایین است چرا که تعیین دقیق تعداد موشک‌های آماده پرتاب در برابر موشک‌های موجود در انبارها، دشوار است.

این گزارش می‌افزاید که تهران همچنین تعداد قابل‌توجهی پهپاد و موشک کوتاه‌برد در اختیار دارد که توانایی این کشور را برای حمله به اهداف نظامی آمریکا در سراسر منطقه افزایش می‌دهد.

بر اساس این گزارش، مقامات نظامی رژیم صهیونیستی تخمین می‌زنند که ایران بیش از ۱۵۰۰ موشک بالستیک در اختیار دارد، هرچند برآوردهای منطقه‌ای در این زمینه متفاوت است.

سیمون لِدین، معاون سابق دستیار وزیر جنگ آمریکا در امور خاورمیانه نیز گفت که حتی پایین‌ترین برآوردها نیز نشان می‌دهد ایران بیش از نیمی از زرادخانه موشکی پیش از جنگ خود را احیا کرده است.

طبق این گزارش، حملات موشکی و پهپادی ایران همچنان آسیب‌پذیری‌های تاسیسات نظامی، سامانه‌های راداری و زیرساخت‌های هشدار زودهنگام ایالات متحده در سراسر خاورمیانه را آشکار می‌سازد.

وال استریت ژرونال همچنین نوشت، متحدان آمریکا در منطقه خلیج فارس نسبت به از سرگیری درگیری‌ها و احتمال حملات تلافی‌جویانه ایران به تاسیسات و زیرساخت‌های نظامی آمریکا در منطقه هشدار داده‌اند.

منبع: ایسنا



