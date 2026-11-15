معیار حلال بودن محصولات آرایشی چیست؟

معیار حلال بودن محصولات آرایشی تنها به نوع ماده تشکیل‌دهنده آنها محدود نمی‌شود. بلکه منشأ مواد اولیه، ترکیبات به‌کاررفته و حتی نحوه مصرف محصول نیز در این ارزیابی اهمیت دارد.

به گزارش تابناک؛ رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت بررسی منشأ مواد اولیه در ارزیابی حلال بودن فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی گفت: نوع ترکیبات، منشأ مواد اولیه و نحوه مصرف محصول از جمله عواملی است که باید بر اساس مستندات فنی و ضوابط مربوط مورد بررسی قرار گیرد.

حسین رستگار، اظهار کرد: ارزیابی حلال بودن فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی نیازمند بررسی دقیق ترکیبات و منشأ مواد اولیه است و نمی‌توان صرفاً بر اساس نام یا نوع ظاهری یک ماده درباره وضعیت حلال آن اظهارنظر کرد.

وی افزود: برای نمونه، در برخی فرآورده‌ها مانند دهانشویه‌ها ممکن است از الکل در فرمولاسیون استفاده شود؛ با این حال، ارزیابی وضعیت حلال محصول صرفاً به وجود یا نبود الکل محدود نیست و نوع، منشأ، میزان و شرایط مصرف آن نیز باید بر اساس ضوابط مربوط بررسی شود.

رستگار با اشاره به اهمیت ترکیبات دارای منشأ حیوانی تصریح کرد: در برخی محصولات ممکن است از موادی با منشأ حیوانی یا دریایی، از جمله ترکیبات استخراج‌شده از نرم‌تنان مانند حلزون، استفاده شود. در چنین مواردی، شناسایی دقیق ماهیت و منشأ ماده اولیه برای ارزیابی وضعیت حلال آن ضرورت دارد و نمی‌توان درباره همه این ترکیبات حکم یکسانی صادر کرد.

رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو ادامه داد: بررسی مستندات فنی تولیدکنندگان و انجام آزمایش‌های تخصصی، از جمله روش‌هایی است که می‌تواند به شناسایی منشأ مواد اولیه کمک کند. در این بررسی‌ها باید مشخص شود ترکیب مورد استفاده منشأ شیمیایی، زیستی یا حیوانی دارد؛ زیرا الزامات ارزیابی هر یک متفاوت است.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این بررسی‌ها، اطمینان از رعایت ضوابط حلال در کنار الزامات سلامت و کیفیت فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی است. شفافیت درباره منشأ ترکیبات نیز به مصرف‌کنندگان کمک می‌کند با آگاهی بیشتری محصولات مورد نیاز خود را انتخاب کنند.

رستگار گفت: بررسی علمی و مستند ترکیبات و منشأ مواد اولیه، از الزامات مهم در ارزیابی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان به شمار می‌رود.

منبع: تسنیم



