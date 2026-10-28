هشدار سازمان غذا و دارو درباره خطر مرگبار بوتولیسم

سازمان غذا و دارو هم‌زمان با هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها درباره خطر بوتولیسم هشدار داد. مسمومیتی جدی که می‌تواند عضلات تنفسی را درگیر کند.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۱۳۰
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هشدار سازمان غذا و دارو درباره خطر مرگبار بوتولیسم

به گزارش تابناک؛  بوتولیسم از مسمومیت‌های جدی ناشی از مصرف مواد غذایی آلوده است که می‌تواند با درگیرکردن عضلات تنفسی، جان افراد را تهدید کند.

سازمان غذا و دارو، عبدالعظیم بهفر به مناسبت هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها، با اشاره به عوامل ایجاد مسمومیت‌های غذایی اظهار کرد: باکتری‌ها، ویروس‌ها، مواد افزودنی غیرمجاز، فلزات سنگین و باقی‌مانده سموم کشاورزی از عوامل مهم آلودگی مواد غذایی هستند.

بوتولیسم؛ مسمومیتی خطرناک با احتمال فلج عضلات تنفسی

وی افزود: آلودگی مواد غذایی ممکن است در مراحل تولید، آماده‌سازی و نگهداری ایجاد شود؛ ازاین‌رو رعایت اصول بهداشتی در تمامی این مراحل اهمیت دارد.

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با اشاره به خطر بوتولیسم گفت: سم بوتولیسم می‌تواند به‌تدریج عضلات بدن، از جمله عضلات تنفسی را درگیر کند و موجب فلج آنها شود. در صورت تأخیر در درمان، این وضعیت ممکن است به نارسایی تنفسی و حتی مرگ منجر شود؛ بنابراین، مراجعه فوری به مرکز درمانی در صورت مشاهده علائم مشکوک ضروری است.

تأکید سازمان غذا و دارو بر پرهیز از مصرف کنسروهای مشکوک

بهفر بر رعایت اصول بهداشتی در تهیه و نگهداری مواد غذایی، توجه به سلامت بسته‌بندی و خودداری از مصرف کنسروهای مشکوک تأکید کرد.

بوتولیسم نوعی مسمومیت جدی است که می‌تواند با مصرف مواد غذایی آلوده ایجاد شود و به دلیل خطر درگیری عضلات تنفسی، تشخیص و درمان سریع آن اهمیت دارد.

منبع: ایرنا

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سازمان غذا و داروبوتولیسممسمومیت
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