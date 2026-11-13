سازمان غذا و دارو؛
اعلام اسامی محصولات آرایش صورت و ناخن غیرمجاز
روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی تعدادی از محصولات آرایش صورت و ناخن غیرمجاز را که بدون مجوزهای قانونی در بازار عرضه شدهاند، اعلام کرد.
به گزارش تابناک؛در بررسیهای نظارتی انجامشده مشخص شده است تعدادی از محصولات آرایش صورت و ناخن بدون دریافت مجوزهای قانونی در بازار توزیع میشوند.
اسامی این محصولات شامل کانسیلر JULIUS BEAUTY ، رژگونه DODO GIRL ، کرم پودر، GABRINI – MAKE UP COVE ، کرم جوانساز، MATIA ، کرم آنتیاکسیدان BIOAQUA ، پرایمر GABRINI – FOUNDATION PRIMER ، کرم پودر مات GABRINI – MAKE UP COVER ، رژگونه مایع MODA GOLD – LIQUID BLUSH ، کانتور صورت JULIUS – BEAUTY CONTOUR ، رژگونه تراکوتا BARISH – TERAKOOTA FACE BLUSHER ، کرم پودر LOREAL ، رژگونه ARTSKIN – BLUSH ، رژگونه COLOR KILL – BLUSH ، سایه ابرو، DODO GIRL – EYEBROW POWDER ، سایه چشم GEO – EYESHADOW ، پنکیک GABRINI – MATTE POWDER ، کانسیلر مایع GABRINI – LIQUID CONCEALER ، کرم پودر VIOLET – FOUNDATION ، کرم زیبایی KANZA – BEAUTY CREAM ، کرم زیبایی، PARLEY – BEAUTY CREAM ، کرم زیبایی UJOOBA – BEAUTY CREAM ، کرم ARCHE ، کرم LORANS ، ژل ناخن A.S.P – GEL POLISH میباشد.
سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف این فرآوردهها هشدار داد و اعلام کرد استفاده از محصولات فاقد مجوز میتواند سلامت مصرفکنندگان را به خطر اندازد.
همچنین اعلام کرد: شهروندان از خرید این محصولات خودداری کرده و موارد عرضه آنها را به مراجع نظارتی گزارش کنند.
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