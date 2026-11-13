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تفاوت مهم ایران با ژاپن در رسیدن جمعیت به سالمندی

به گفته رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، سهم سالمندان کشور طی ۲۰ سال آینده به ۳۰ درصد خواهد رسید

کد خبر: 4201537تاریخ انتشار: 612 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛رضا سعیدی، در شبکه خبر سیما گفت: سرعت سالمندی در ایران چند برابر دنیا است و دومین کشور در این زمینه هستیم.

وی، سن سالمندی را بالای ۶۰ سال دانست و افزود: سالمندی در کشور ما شتاب زیادی دارد و مسئولان باید مراقب باشند که غافلگیر نشوند.

سعیدی با اشاره به کشور ژاپن که درگیر سالمندی شده است، گفت: ۳۰ درصد جمعیت کشور ژاپن در مدت ۸۰ تا ۹۰ سال به سن سالمندی رسیده اند، در حالی که ما ظرف ۲۰ سال به ۳۰ درصد سالمندی خواهیم رسید.

رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت تاکید کرد: قطعا نیازمند آمادگی بالایی از نظر زیرساخت‌ها هستیم که در دو دهه آینده غافلگیر نشویم.


منبع:مهر

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برچسب ها

ژاپنسالمندیمرکز جوانی جمعیت

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