راز قتل جوان ۲۴ساله اسلامشهری فاش شد +عکس

به گزارش تابناک، اواخر هفته گذشته جوان ۲۴ساله‌ای به نام محمدمهدی، سوار بر خودروی لوکانوی سفیدرنگش از خانه خارج شد که راهی هیئت شود اما دیگر برنگشت. با ناپدید‌شدن او، ماجرا به پلیس گزارش و تحقیقات آغاز شد. از آنجاکه احتمال می‌رفت پسر جوان قربانی دزدان خودرو شده باشد، بررسی‌ها با بازبینی دوربین‌های مداربسته ادامه یافت و در نهایت کارآگاهان به سرنخ‌هایی از پسری جوان رسیدند که از قبل محمدمهدی را می‌شناخت.

شواهد نشان می‌داد که او آخرین فردی بوده که همراه جوان گمشده دیده شده و احتمالا از سرنوشت وی باخبر است. دستور بازداشت نخستین مظنون صادر شد و کارآگاهان در کمتر از ۲۴ساعت مخفیگاه او را در شهریار شناسایی و وی را دستگیر کردند. او در بازجویی‌ها پرده از راز قتل جوان گمشده برداشت اما مدعی شد که قاتل فرد دیگری است.

وی توضیح داد: قاتل اصلی با محمدمهدی اختلاف مالی داشت و به همین دلیل از من خواست که با او تماس بگیرم و وی را به محل خلوتی در اسلامشهر بکشانم. من هم قبول کردم و وقتی محمدمهدی را به آنجا بردم، قاتل با شلیک گلوله او را به قتل رساند و جسدش را داخل ماشین گذاشت و با خودش برد. با شناسایی هویت عامل جنایت، کارآگاهان موفق شدند او را در یک باغ اجاره‌ای در ملارد ردگیری کنند. تیمی از مأموران راهی این باغ شدند و در یک عملیات ضربتی موفق به دستگیری قاتل و کشف جسد جوان گمشده در آنجا شدند. بررسی‌ها نشان می‌داد که قاتل با انتقال جسد به باغ احتمالا قصد داشته آن را دفن کند اما پیش از اجرای نقشه‌اش بازداشت شد. به‌گفته سرهنگ حسین مهرعلیان، فرمانده انتظامی اسلامشهر، از متهم یک قبضه کلت کمری و ۶فشنگ جنگی کشف شد و تحقیقات از او و همدستش ادامه دارد.

منبع: همشهری



