جزئیات قتل سارا برومند به دست امیر + عکس قاتل

فرمانده انتظامی خراسان رضوی جزئیات شناسایی متهم در پرونده گم شدن زن ۲۷ ساله و دستگیری و اعترافات متهم و در نهایت پیدا شدن جسد این زن جوان را تشریح کرد.

به گزارش تابناک؛ سردار سرتیپ دوم احمد نگهبان فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی روز گذشته در حاشیه تکمیل تحقیقات جنایی پرونده قتل مسلحانه یک زن جوان در گلبهاربه تشریح جزئیاتی از این ماجرای تکان‌دهنده پرداخت و گفت: «ساعت ۲۳ چهارم آبان گذشته زنی میانسال به پلیس مراجعه کرد و با ابراز نگرانی شدید از آخرین تماس تلفنی دخترش گفت: دخترم ۲ فرزند دارد. ازهمسرش طلاق گرفته است و در کنار من زندگی می‌کند.

او امروز از مشهد به گلبهار آمد و حدود ساعت ۲۱: ۲۰ دقیقه با من تماس گرفت که سوار تاکسی شده است و چند دقیقه دیگر به خانه می‌رسد اما وقتی زمان طولانی شد، نیم ساعت بعد با او تماس گرفتم ولی دیگر گوشی تلفنش خاموش بود به همین دلیل خیلی نگران شده‌ام.

به دنبال دریافت این گزارش، بلافاصله پرونده‌ای در پلیس آگاهی تشکیل شد و ماجرا زیر ذره‌بین تحقیقات قرار گرفت اما با انتشار تصاویر زن جوان در فضای مجازی و ابراز نگرانی‌های بیشتر دراین باره، دستورهای ویژه‌ای به کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی استان صادر شد تا با تشکیل گروهی کارآزموده از افسران جنایی به واکاوی ماجرای گم شدن «سارا» زن ۲۷ ساله بپردازند.

طولی نکشید که گروه عملیاتی کارآگاهان عازم گلبهار شدند و بررسی‌های تخصصی را با بازبینی دوربین‌های مداربسته در حالی آغاز کردند که قاضی درودی‌فر (دادستان عمومی و انقلاب گلبهار) نیز دستورهای تخصصی قضایی را برای پیگیری این پرونده حساس صادر کرد.

از لغو تاکسی اینترنتی تا سوار شدن به تاکسی زردرنگ

کنکاش‌های کارآگاهان که چندین شبانه‌روز به طول انجامید، بیانگر آن بود که زن جوان ۲ بار حضور تاکسی اینترنتی را لغو کرده و بعد از پیاده شدن از خودروی ون، سوار تاکسی زردرنگ شده است.

بنابراین مسیرهای هدف و دوربین‌های مداربسته در حالی مورد بررسی‌های پلیس قرار گرفت که مادر زن جوان نیز از یک تاکسی نام برده بود که دخترش در آخرین تماس تلفنی بر زبان جاری کرده بود. به همین خاطر گروه عملیاتی کارآگاهان به سرپرستی سرهنگ محمد همتی جوانمرد (رئیس اداره جنایی پلیس آگاهی استان خراسان رضوی) به بررسی تخصصی تاکسی‌هایی پرداختند که در زمان گم شدن زن مذکور وارد گلبهار شده بودند.

در بررسی‌ها و تحقیقات نامحسوس بالاخره سرنخ‌هایی از یک تاکسی زردرنگ به دست آمد که شیشه‌های دودی داشت و همین موضوع ظن بیشتر کارآگاهان را برانگیخت. از سوی دیگر، تحقیق در مسیر حرکت و توقف تاکسی نشان داد که فردی با مشخصات زن گمشده سوار آن شده است و این خودرو قالپاق‌های معروف به خورشیدی نیز دارد. در نهایت همه سرنخ‌ها به تاکسی مذکور رسید و مشخص شد خودرو با سرعت به سمت شهرک مهرگان در گلبهار رفته است.

سرنخی که یک زن به پلیس داد

کارآگاهان به امید زنده پیدا کردن زن جوان به جستجو با سگ‌های زنده‌یاب پرداختند ولی در نهایت فرضیه جنایت قوت گرفت و کارآگاهان به طور شبانه‌روزی خودروهای تاکسی مشابه را به صورت هدفمند اما نامحسوس بررسی کردند تا اینکه دامنه تحقیقات به یک زن جوان رسید که مدعی بود هدف آزار راننده یک دستگاه تاکسی قرار گرفته ولی مستنداتی برای اثبات ادعاهایش نیافته و به ناچار از پیگیری شکایت خود صرفنظر کرده است.

وقتی این زن مدعی شد راننده تاکسی همسایه وی در چناران بود، روند تحقیقات تغییر کرد و کارآگاهان خیلی زود به مالک خودروی تاکسی رسیدند اما راننده با فردی که در تصاویر دیده می‌شد تفاوت داشت تا اینکه مرد مذکور گفت تاکسی را به فرد دیگری فروخته اما هنوز اسناد آن را منتقل نکرده است. به همین خاطر کارآگاهان در جستجوی تاکسی شیشه‌دودی با قالپاق‌های خورشیدی برآمدند و راننده آن را نیز شناسایی کردند اما او در منزل حضور نداشت.

دستگیری راننده تاکسی زردرنگ

در این شرایط رصدهای پلیسی با بهره‌گیری از تجهیزات و فناوری‌های نوین در دستور کار قرار گرفت و کارآگاهان به سرنخ‌هایی از تردد تاکسی مذکور در جاده چناران - مشهد دست یافتند. اینگونه بود که ۳ گروه عملیاتی به تعقیب و مراقبت جاده‌ای پرداختند و خودروی تاکسی را در مسیر حرکت به سوی مشهد شناسایی کردند.

اطراف خودرو به طور نامحسوس محاصره شد اما هر نوع واکنشی از سوی کارآگاهان احتمال داشت جان رانندگان عبوری را به خطر بیندازد. بنابراین، با تدابیر پلیسی، عملیات تعقیب و مراقبت تا منطقه آزادشهر مشهد ادامه یافت و زمانی که راننده تاکسی مقابل یک لوکس‌فروشی توقف کرد تا چراغ‌های خودرو را تغییر دهد، عملیات دستگیری آغاز شد و کارآگاهان او را در ساعت ۶ بعدازظهر روز جمعه گذشته به دام انداختند.

اعتراف هولناک متهم به قتل با اسلحه

با انتقال «امیر-ف» به مقر انتظامی، بازجویی‌ها در حالی از وی شروع شد که مدعی بود هیچ اشتباهی مرتکب نشده و فردی سرشناس است، ولی با دیدن تصاویر و اسنادی که پلیس جمع‌آوری کرده بود، خیلی زود لب به اعتراف گشود و با بیان اینکه ۳ بار ازدواج ناموفق داشته است، راز قتل زن ۲۷ساله را فاش کرد.

او گفت: «وقتی زن مذکور از خودروی ون پیاده شد، بلافاصله در کنار او توقف کردم. او هم که خودروی تاکسی زردرنگ را دید، بی‌درنگ سوار شد اما هنوز مسافتی را طی نکرده بودم که از او خواستم با همسر صیغه‌ایم تماس بگیرد و از او بخواهد که با من آشتی کند چراکه من پیامکی برای همسر قبلی خودم فرستاده بودم و به همین خاطر همسر صیغه‌ایم رابطه‌اش را با من قطع کرده بود.

اما زن مسافر این خواسته‌ام را نپذیرفت و در برابر اصرارهای من ناگهان از دورن کیفش چیزی شبیه شوکر برقی را بیرون آورد که زیر گلویم بزند. من هم که عصبانی شده بودم، اسلحه کلاشینکفی که زیر صندلی تاکسی جاساز کرده بودم، را برداشتم. در این شرایط، به خاطر خشمی که وجودم را فراگرفته بود نفهمیدم چند گلوله به طرف او شلیک کردم. زمانی به خود آمدم که دیگر آن زن را کشته بودم.

حدود نیم ساعت به سرم می‌زدم و نگران بودم تا اینکه بالاخره پیکر بی‌جان او را به منطقه شهرک صنعتی چناران بردم و در آنجا به درون چاه انداختم چراکه از وجود آن چاه در آن مکان اطلاع داشتم. سپس لپ‌تاپ و کیف‌دستی و گوشی تلفن او را هم با خودم به خانه بردم.

روز بعد هم تغییراتی در ظاهر تاکسی ایجاد کردم تا شناسایی نشود. بعد هم دوباره نزد یک صافکار در گلبهار رفتم تا آثار گلوله‌ها را از روی در حذف کند ولی به صافکار گفتم این سوراخ‌ها جای میلگرد است.»

کشف جسد زن گمشده و اموال سرقتی او

با اعترافات متهم، بی درنگ گروه عملیاتی با هدایت سرگرد جواد نوری به طرف شهرک صنعتی چناران حرکت کردند و با کمک فداکاران آتش‌نشانی جسد زن گمشده را از درون چاه بیرون کشیدند.

سپس اموال سرقتی را نیز از منزل مادر متهم کشف کردند چون او بعد از قطع ارتباط با همسر صیغه‌ایش با مادرش زندگی می‌کرد.»

شاکیان احتمالی از صاحب تاکسی زردرنگ به پلیس مراجعه کنند

سردار نگهبان با قدردانی ویژه از همکاری صمیمانه مقامات قضایی گلبهار به‌ویژه دادستان عمومی و انقلاب و همچنین کارآگاهان پلیس آگاهی گلبهار و تلاش‌های بی‌دریغ افسران اداره جنایی استان خراسان رضوی گفت: بررسی‌های بیشتر دراین باره همچنان ادامه دارد و جرایم احتمالی دیگر این متهم در حال بررسی است.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی از شهروندان خواست چنانچه اطلاعات یا شکایتی دراین‌باره دارند به پلیس آگاهی مراجعه کنند.

منبع: همشهری آنلاین



