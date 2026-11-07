قاتل فراری را شناسایی کنید + عکس

قاتل متهم به قتل در تربت‌جام پس از ۷ سال هنوز فراری است! پلیس با انتشار تصویر بلال نظری مروی از شهروندان خواسته است برای شناسایی محل اختفای او همکاری کنند.

به گزارش تابناک؛ این حادثه وحشتناک بیست و ششم اسفند سال ۹۸ در روستای لنگر از توابع تربت جام در خراسان رضوی هنگامی رخ داد که جوانی به نام «بلال نظری مروی» ، ۲۸ ساله، سوار بر موتورسیکلت به در منزل یکی از اهالی روستا رفت و بی‌درنگ به سوی افرادی هجوم برد که با آنها اختلاف قبلی داشت.





این چاقوکش بی‌رحم ناگهان چاقو را در تاریکی شب بیرون کشید و ۲ برادر را نقش بر زمین کرد. در حالی که هنوز تیغه چاقو در سیاهی شب می‌درخشید، جوان ۳۴ ساله‌به نام «حمیدرضا آذرآب» که چاقو قفسه سینه‌اش را شکافته بود، غرق در خون شد و موتورسوار ضارب از صحنه حادثه گریخت.





مرگ جوان ۳۴ ساله در بیمارستان

طولی نکشید که مجروحان به مرکز درمانی انتقال یافتند اما «حمیدرضا» ۳ روز بعد دربیمارستان سجادیه تربت جام بر اثر عوارض ناشی از اصابت ضربه چاقو جان خود را از دست داد و پسربچه خردسالش را تنها گذاشت.





بدین ترتیب خانواده ای در اولین روز نوروز سال ۹۹ داغدار شدند و لباس سیاه بر تن کردند. این در حالی است که برادر مقتول نیز در این حمله نقص عضو شده است.

فرار ۷ ساله قاتل

از سوی دیگر، تحقیقات جنایی کارآگاهان با دستورهای مقام قضایی برای دستگیری متهم به قتل فراری آغاز شده، اما «بلال نظری مروی» به مکان نامعلومی گریخته بود.





مدتی بعد قاضی «مرتضی آریایی جم» (بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب تربت جام) ادامه رسیدگی به این پرونده حساس جنایی را به عهده گرفت و دستورهای محرمانه‌ای را برای رصدهای اطلاعاتی از سوی کارآگاهان زبده پلیس جنایی صادر کرد.





به همین خاطر گروهی تخصصی از افسران کارآزموده اداره جنایی آگاهی نیز در حالی عملیات‌های نامحسوس را به سرنخ‌های مهم این پرونده گره زدند که مقام قضایی دستور داد تصویر بدون پوشش متهم به قتل فراری منتشر شود.





دستور انتشار تصویر متهم

قاضی آریایی جم همچنین به افرادی که به اختفای متهم به قتل فراری کمک می‌کنند یا امکانات و محلی را در اختیار وی قرار می‌دهند، هشدار داد: اگر در روند تحقیقات و رصدهای اطلاعاتی پلیس مشخص شود که این افراد به متهم کمک کرده و موضوع را به نیروهای انتظامی گزارش نداده‌اند، بلافاصله دستگیر و با مجازات‌های سنگین قانونی روبرو خواهند شد.





قاضی آریایی جم گفت: انتشار عمومی تصاویر و خبر این جنایت اتمام حجت با عاملان فراری دادن متهم به قتل و کمک به اختفای وی است.





در همین حال پلیس نیز از شهروندان خواست چنانچه از محل اختفای «بلال نظری مروی» (متهم به قتل) اطلاعاتی دارند، با شماره تلفن‌های ۰۹۰۴۶۲۹۳۰۷۵ - ۲۱۸۲۵۲۹۰ یا ۲۱۸۲۵۲۶۷ تماس بگیرند و یقین بدانند هویت آنها کاملا محرمانه باقی خواهد ماند.

منبع: همشهری آنلاین



